İstanbul'da Ekim Enflasyonu %59,10 Arttı

Ekonomi

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) açıkladığı verilere göre, İstanbul'da Ekim ayında perakende fiyatlar aylık yüzde 3,64, yıllık bazda yüzde 59,10 arttı.

İstanbul'un Ekim ayı enflasyonu belli oldu. 2024 Ekim ayında İstanbul'da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 3,64, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 0,15 oranında arttı.

2023 Ekim ayına göre 2024 Ekim ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 59,10, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 43,07 olarak gerçekleşti.

Ekim 2024'te perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; giyim harcamaları grubunda yüzde 11,43, diğer harcamalar grubunda yüzde 5,47, sağlık ve kişisel bakım harcamaları grubunda yüzde 4,17, konut harcamaları grubunda yüzde 4,06, gıda harcamaları grubunda yüzde 3,40, ev eşyası harcamaları grubunda yüzde 1,38, kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubunda yüzde 1,14 artış; ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubunda yüzde 0,62 azalış izlendi.

Ekim 2024'te toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; inşaat malzemeleri grubunda yüzde 4,01, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 1,49, gıda maddeleri grubunda yüzde 0,07, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 0,04 artış; kimyevi maddeler grubunda yüzde 2,81, madenler grubunda yüzde 0,03 azalış izlendi. Mensucat grubunda ise fiyat değişimi gözlemlenmedi. - İSTANBUL