İstanbul'da Kiralık Konut İhtiyacı Artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul'da Kiralık Konut İhtiyacı Artıyor

İstanbul\'da Kiralık Konut İhtiyacı Artıyor
07.07.2025 12:44
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Uzmanlar, kiralık sosyal konut projelerinin acil çözümler sunamayacağını belirtti.

İstanbul'daki konut talebinin son yıllardaki arzının neredeyse kat kat aştığını hatırlatan Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Kiralık sosyal konut inşa edilmesi vatandaşın kira yükünü azaltmak için oldukça iyi bir hamle. Zira asgari ücretin 22 bin 104 TL olduğu günümüz şartlarında İstanbul'da 20 bin TL'ye oturulabilir bir kiralık daire bulmak imkansıza yaklaştı. Ancak bu gibi projeler orta ve uzun vadede kiralık konut piyasasını regüle etse de kısa vadede acil sorunlara çözüm olamayabilir. Bu nedenle bakanlığımızın elini çabuk tutması gerekiyor" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, İstanbul'da kiralık konut inşa edileceğini, isteyen sanayi tesislerinin de Anadolu'nun çeşitli yerlerine taşınmasına destek olacaklarını söylemiş, bu şekilde hem kiralık konut piyasasını regüle edeceklerini, hem de kentsel dönüşüme katkı sağlanacağını ifade etmişti.

"Arz açığını kapatabilir"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, söz konusu projelerin İstanbul konut piyasasında yeni bir dönem başlatacağını ifade etti. İstanbul'daki konut talebinin son yıllardaki arzının neredeyse kat kat aştığını hatırlatan Özelmacıklı, "Kiralık sosyal konut inşa edilmesi vatandaşın kira yükünü azaltmak için oldukça iyi bir hamle. Zira asgari ücretin 22 bin 104 TL olduğu günümüz şartlarında İstanbul'da 20 bin TL'ye oturulabilir bir kiralık daire bulmak imkansıza yaklaştı. Ancak bu gibi projeler orta ve uzun vadede kiralık konut piyasasını regüle etse de kısa vadede acil sorunlara çözüm olamayabilir. Bu nedenle bakanlığımızın elini çabuk tutması gerekiyor" dedi.

"Sanayiden boşalan alanlar şehri rahatlatır"

Sanayinin Anadolu'ya taşınmasıyla kentte yeni yaşam alanlarının açılabileceğini ifade eden Özelmacıklı, "Bu boşalan bölgeler gerekli imar değişiklikleri yapılarak rezerv konut alanları olarak kullanılabilir, ya da yeni projelere tahsis edilebilir. Bu sayede konut arzının artması ve fiyatların regülasyonu sağlanabilir. Bundan başka başta trafik olmak üzere nüfus çokluğundan kaynaklanan sorunlara da çözüm alternatifi olur. Bu da şehrin biraz da olsa rahatlamasını sağlayabilir" diye konuştu.

"Yapısal adımlar kalıcı rahatlama getirir"

TÜİK'in açıkladığı Haziran 2025 enflasyon oranlarını ve buna bağlı belirlenen Temmuz 2025 kira artış oranını da değerlendiren Özelmacıklı, "Ocak 2025'ten bu yana enflasyon ve kira artış oranlarında düşüş eğilimi sürüyor. Tabii bu iyiye işaret. Ancak kalıcı bir rahatlama için muhakkak yapısal adımlar gerekiyor. Kiralık sosyal konut veya sanayinin Anadolu'ya dağıtılması gibi adımlar, piyasada rahatlama sağlayabilir. Bu gibi projelerin yaygınlaşması ve hızlanması da tabii önemli. Bu yıl gayrimenkul sektörü satış adedi olarak tarihinin en iyi dönemini geçiriyor. Hazır trendi yakalamışken bunu daha da hızlandıracak adımlar atmamız gerekiyor" değerlendirmelerinde bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi İstanbul'da Kiralık Konut İhtiyacı Artıyor - Son Dakika

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