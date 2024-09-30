İstanbul'da Saklama Zirvesi 2024 - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul'da Saklama Zirvesi 2024

AECSD ve AMEDA Zirvesi, 2-4 Ekim'de İstanbul'da 44 ülkeden temsilcileri bir araya getirecek.

30.09.2024 15:46
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Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu Avrasya Merkezi Saklama Kuruluşları Birliği (AECSD) & Afrika ve Ortadoğu Saklama Kuruluşları Birliği (AMEDA) İstanbul Zirvesi 2024, Merkezi Kayıt Kuruluşunun (MKK) ev sahipliğinde 2-4 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Avrasya Merkezi Saklama Kuruluşları Birliği & Afrika ve Ortadoğu Saklama Kuruluşları Birliği bölgesindeki 44 ülkeden temsilcinin yer alacağı AECSD & AMEDA İstanbul Zirvesi 2024'te yaklaşık 3 milyarlık bir nüfusu temsil eden yatırım ortamının bir araya gelmesi hedefleniyor.

Zirve kapsamında Avrasya, Afrika ve Orta Doğu'dan 40'ı aşkın ülkenin merkezi saklama kuruluşları İstanbul Finans Merkezi'nde bir araya gelecek.

Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından finans ve teknoloji alanında üst düzey yöneticilerin, alanında uzman konukların ve resmi temsilcilerin konuşmacı olarak yer alacağı zirvede, sermaye piyasalarının geleceği ve merkezi saklama kuruluşlarının rolü masaya yatırılacak.

Basına kapalı olarak gerçekleşecek zirvenin ilk gününde Dünya Saklamacı Kuruluşlar Forumu (WFC) Yönetim Kurulu Toplantısı'nın yanı sıra AMEDA Birliği ile Dönem Başkanlığını MKK'nin yürüttüğü AECSD Birliğinin Genel Kurul Toplantıları düzenlenecek ve etkinlik 3-4 Ekim günlerinde İstanbul Finans Merkezi'nde devam edecek.

Zirvede, birlikler ve ülkeler arası imzalanacak mutabakat anlaşmaları, çok sayıda oturum ve panel konuşmaları ile ikili görüşmeler gerçekleşecek. Zirvenin kapsamı ve ölçeği bakımından İstanbul Finans Merkezi'nde bir ilki gerçekleştirmesi bekleniyor.

Etkinliğin, Türkiye ekonomisi ve sermaye piyasalarına faydası olacak işbirliklerini geliştirmesine katkı sağlayacağı ifade ediliyor.

Merkezi saklama kuruluşları, finansal piyasalarda altyapı kuruluşları olarak bugünün ve geleceğin finans ekosisteminde kritik bir rol üstleniyor. Dünyada 5 farklı bölgenin Saklamacı Kuruluşlar Birliği bulunuyor ve Türkiye stratejik konumu gereği MKK ile bu birliklerden dördüne üye durumda bulunuyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, istanbul, Ekonomi, Avrasya, Finans, Afrika, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul'da Saklama Zirvesi 2024 - Son Dakika

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