Taksilerde zamlı tarife uygulanmaya başladı! İşte yeni ücretler - Son Dakika
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Taksilerde zamlı tarife uygulanmaya başladı! İşte yeni ücretler

Son Güncelleme: 14.08.2023 07:39

UKOME'nin kararıyla indi-bindi ücreti 70 TL, açılış ücreti 19.17 TL, kilometre başı ücret ise 13.75 TL olarak belirlendi. Yeni tarifeyle birlikte bazı taksiciler yolcu almadan ilerlerken, bazıları ise eski tarifeyle yolcu taşımaya devam etti.

Taksilerde yeni ücret tarifesi 14 Ağustos itibarıyla uygulanmaya başladı. UKOME'nin 8 Ağustos'taki kararıyla indi-bindi ücreti 70 TL, açılış ücreti 19.17 TL, kilometre başı ücret ise 13.75 TL oldu. Taksim'de, yeni ücret tarifesi öncesi yolcu yoğunluğu oluşurken, bazı taksilerin yolcu almadan ilerlediği, bazılarının ise eski tarifeyle yolcu aldığı görüldü.

BAZI TAKSİCİLER ESKİ TARİFEYLE YOLCU ALDI

İstanbul'da ulaşıma yüzde 51.52 zam kararı alınmış, toplu ulaşımda 11 Ağustos'ta uygulanmaya başlayan yeni ücret tarifeleri, taksiler için ise 14 Ağustos olarak belirlenmişti. Saat 00.00'a yaklaşırken, Taksim'de bazı taksicilerin yolcu almadan ilerlediği, bazı taksicilerin ise eski tarifeyle yolcu aldığı görüldü.

Taksilerde yeni ücret tarifesi uygulanmaya başladı

AÇILIŞ ÜCRETİ 19.17 TL OLDU

8 Ağustos'ta alınan karar sonrasında, taksimetre ayarı gerçekleştiren merkezlerde yeni ücret tarifesine geçiş yapan taksilerin, taksimetreleri 00.00 sonrasında yeni tarifeye geçti. Yeni tarifeyle, 40 TL olan indi-bindi ücreti 70 TL'ye, 12.65 TL olan açılış ücreti 19.17 TL'ye, 8.51 TL olan kilometre başı ücret ise 13.75 TL'ye ulaştı.

"YOLCU HANGİ TARİFEDEN BİNDİYSE O TARİFEDEN DEVAM EDER"

Taksici Ömer Oğuzhan, 'Yeni tarifeye, yirmi dakikamız var, nasip kısmet. Yolcu hangi tarifeden bindi ise o tarifeden devam eder. Durup kapatmamız, yeniden açmamız gerekir. Onu da yapamayız" dedi. Yolcu Mehdi Rahman ise, "Zamlara, taksi bulabileceksek tamamız, fakat taksiler yolcu seçecekse, istediğimiz yere götürmeyecekse, taksi bulamayacaksak bence kötü bir şey. Eski tarifeyle binmek şans oldu" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA
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