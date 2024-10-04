İstanbul'da konut kiralarında son dönemlerde yaşanan hareketlilik sonucunda yeni kira ortalamaları belirlendi. İstanbul'un farklı bölgelerindeki konutların kira fiyatlarındaki değişim ve yeni kira ortalamaları hakkında detaylar paylaşıldı.
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4.10.2024 11:15:14. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da Yeni Kira Ortalamaları Açıklandı - Son Dakika
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