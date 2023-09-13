İstanbul'da yükseköğrenim öğrenci yurtlarındaki ücretlere yüzde 36,84 zam - Son Dakika

İstanbul'da yükseköğrenim öğrenci yurtlarındaki ücretlere yüzde 36,84 zam

İstanbul\'da yükseköğrenim öğrenci yurtlarındaki ücretlere yüzde 36,84 zam
Son Güncelleme: 13.09.2023 15:53

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, yükseköğrenim öğrenci yurtlarındaki aylık 950 lira olan ücretin, yüzde 36,84 artışla 1300 lira olması kararlaştırdı. Ayrıca, İBB'nin Yuvamız İstanbul kreşinin ücreti de yüzde 27,65 artışla 1200 liraya yükseltildi. Bu zam oranlarıyla birlikte, zamlar bu ay itibarıyla geçerli olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, yükseköğrenim öğrenci yurtlarındaki aylık 950 lira olan ücretin, yüzde 36,84 artışla 1300 lira olması kararlaştırıldı.

İBB Meclisi Eylül Ayı Toplantısı'nın üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste, İBB Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğünün 2023 yılı revize ücret tarifesi görüşüldü.

Teklifte, İBB'nin Yuvamız İstanbul kreşinin aylık 940 lira olan ücretinin yüzde 27,65 artışla 1200 lira olması, yükseköğrenim öğrenci yurtlarındaki aylık 950 lira olan ücretin, yüzde 36,84 artışla 1300 liraya yükseltilmesi istendi.

Revize teklifte, ayrıca kentteki tuvalet kullanım ücretinin 1 liradan 2 liraya çıkarılması talep edildi.

Bu şekliyle oylanan madde, oy birliğiyle kabul edildi.

Zamlar, bu ay itibarıyla geçerli olacak.

Kaynak: AA

Eğitim, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul'da yükseköğrenim öğrenci yurtlarındaki ücretlere yüzde 36,84 zam - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da yükseköğrenim öğrenci yurtlarındaki ücretlere yüzde 36,84 zam - Son Dakika
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