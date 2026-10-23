İstanbul'daki GO! GLOBAL zirvesinde 800 milyar dolarlık yatırım büyüklüğü konuşuldu - Son Dakika
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İstanbul'daki GO! GLOBAL zirvesinde 800 milyar dolarlık yatırım büyüklüğü konuşuldu

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GO! GLOBAL Türkiye Zirvesi, İstanbul Beşiktaş'ta girişimlerin büyüme ve ölçeklenme stratejilerini ele aldı. Temsil edilen küresel yatırım büyüklüğünün 500 milyar dolardan 800 milyar dolara yükseldiği zirvede Uber CFO'su Balaji Krishnamurthy küresel büyüme deneyimini anlattı.

Küresel teknoloji ve yatırım ekosisteminin önde gelen isimleri ile Türkiye'nin öncü girişimcileri ve AI yeteneklerini İstanbul'da bir araya getiren GO! GLOBAL Türkiye Zirvesi'nde "girişimlerin büyüme ve ölçeklenme stratejileri" konuşuldu.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu zirve, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Dijital Çalışma Grubu ve Endeavor Türkiye işbirliğinde düzenleniyor.

Temsil edilen küresel yatırım büyüklüğünün 500 milyar dolardan 800 milyar dolara yükseldiği zirve, İstanbul Beşiktaş'ta bir otelde yapılıyor.

Uber Finans Direktörü (CFO) Balaji Krishnamurthy, "İmkansızı Ölçeklendirmek: Uber'in Küresel Büyüme Yolculuğundan Dersler" başlıklı söyleşi yaptı.

Uber'le ilgili deneyimlerini aktaran Krishnamurthy, şirketin küresel bir teknoloji platformuna dönüşme sürecini ve uluslararası pazarlara açılma deneyimini anlattı.

Krishnamurthy, yeni pazarlara giriş stratejileri, farklı ülkelerdeki düzenleyici süreçlere uyum, sermayenin etkin kullanımı, operasyonel disiplin ve sürdürülebilir büyüme için alınan stratejik ve finansal kararları anlattı.

Küresel pazarlara açılırken güçlü bir teknoloji geliştirmenin başarı için tek başına yeterli olmadığını dile getiren Krishnamurthy, sahada doğru insan kaynağına sahip olmaya ve sürekli kendini yenilemeye dikkati çekti.

Krishnamurthy, Kovid-19 salgını dönemindeki deneyimlerini paylaşarak şirketin bu dönemde ayakta kalmaya yönelik adımlar attığını ve faaliyetlerini mobiliteden teslimat hizmetlerine kaydırdığını anlattı.

Yapay zekanın müşteri desteğinde yüksek kaliteli otomasyon sağlayabileceğine işaret eden Krishnamurthy, bu alandaki yatırımların hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini artırabileceğini söyledi.

Erken aşama yatırımlarının büyürken izlemesi gereken stratejiler ele alındı

Zirve kapsamında ScaleX Ventures Kurucu ve Yönetici Ortağı Dilek Dayınlarlı moderatörlüğünde "Erken Aşama Yatırımı: 10 Milyon Dolardan 100 Milyon Dolara Ulaşmanın Formülü" başlıklı oturum düzenlendi.

Speedinvest Müdürü Alvaro Perezcano, Hustle Fonu yöneticilerinden Haley Bryant, Quest Ventures Yönetici Ortağı James Tan ile MEVP Kurucu Ortağı Walid Mansour oturumda değerlendirmelerde bulundu.

Panelde, teknoloji girişimlerinin 10 milyon dolarlık gelir seviyesinden 100 milyon dolara ulaşma sürecinde izlemeleri gereken büyüme stratejileri ele alındı.

Konuşmacıların deneyimlerini paylaştığı panelde, erken aşamada ivme kazanan girişimlerin sürdürülebilir büyüme sağlamasında etkili olan faktörler, şirketlerin kendi pazarlarının ötesine açılma zamanı ve yatırımcıların girişimlerde dikkat ettiği erken dönem göstergeleri değerlendirildi. Ayrıca, büyüme hedefleri arttıkça ürün, ekip, dağıtım kanalları ve pazarlarda ölçeklenebilirliğin önemi üzerinde duruldu.

Uluslararası pazarlara açılma stratejileri değerlendirildi

Finberg Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Yöneticisi (CEO) İhsan Elgin moderatörlüğünde düzenlenen "Büyüme Aşamasında Yatırım: Sınırların Ötesine Ölçeklenmek-Büyüme Yatırımcısının Yol Haritası" başlıklı panelin konuşmacıları arasında Riverwood Capital yöneticilerinden Joe de Pinho, General Atlantic DACH Bölgesi Genel Müdürü ve Başkanı Sascha Guenther, Rasmal Ventures'ten Soumaya Ben Beya Dridje ile Apis Partners Kurucu Ortağı Udayan Goyal yer aldı.

Panelde, teknoloji şirketlerinin büyüme aşamasında uluslararası pazarlara açılma stratejileri, yatırım yapılacak pazarların seçimi ve sürdürülebilir büyümenin koşulları ele alındı.

Bölgesel başarı elde eden şirketlerin küresel ölçekte sektör liderlerine dönüşmesini sağlayan faktörlerin konuşulduğu panelde, gelir artışının yanı sıra yatırımcıların dikkate aldığı performans göstergeleri ve şirketlerin büyüme sürecinde ihtiyaç duyduğu liderlik dönüşümü değerlendirildi. Ayrıca, teknoloji şirketlerinin yeni pazarlara açılmaya ve bir sonraki büyüme aşamasına geçmeye ne zaman hazır oldukları üzerinde duruldu.

Kaynak: AA
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