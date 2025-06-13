İstanbul Fintech Week 2025: Odeabank'ın Vizyonu - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul Fintech Week 2025: Odeabank'ın Vizyonu

13.06.2025 15:04
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Odeabank, IFW'25'te dijital bankacılıkta artışı ve kadın yönetici oranını vurguladı.

Odeabank'ın premium sponsorlar arasında yer aldığı İstanbul Fintech Week 2025 (IFW'25), finansal teknolojideki yenilikleri gündeme taşıdı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Fişekhane'de gerçekleştirilen IFW'25'te, bankacılık sektöründeki dijital dönüşüm ve finansal teknolojilerdeki son gelişmeler ele alındı.

Odeabank Teknoloji ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinan Erdem Özer, etkinlik kapsamında düzenlenen "Creating added value in Digital Finance" panelinde değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamada paneldeki konuşmasına yer verilen Özer, Odeabank'ın fijital hizmetlerden faydalanan aktif müşteri sayısının yüzde 48 arttığını belirtti.

Türkiye'de aktif dijital bankacılık müşteri sayısının son verilere göre 120 milyonu aştığını ifade eden Özer, "Dijital bankacılıkta artan müşteri sayısı, tüm sektörün müşterileri için değer yaratabileceğimiz en önemli kanallardan birisi olmaya devam ediyor. Odeabank olarak bizi dijital kanallardan tercih eden ve fijital bankacılık hizmetinden faydalanan aktif müşteri sayımız 2024 sonu itibarıyla bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 48 arttı." değerlendirmesinde bulundu.

Özer, mobil uygulama Odea'nın, bu artış doğrultusunda müşterilerinin yatırım, birikim, harcama yönetimi gibi tüm finansal ihtiyaçlarına cevap veren bir konumda yer aldığını aktararak, müşterilerine en iyi kişiselleştirilmiş ürün ve hizmetleri sunabilmek için dijital bankacılık alanındaki eforlarını artırmayı sürdürdüklerinin altını çizdi.

Bu sürecin arka planını önemli bir teknoloji yatırımı ve özverili bir çalışma sisteminin oluşturduğuna dikkati çeken Özer, şunları kaydetti:

"Tüm karar alma süreçlerimizin veri temelli ve analitik iç görülerle desteklenmesine büyük önem veriyoruz. İleri veri bilimi ve yapay zeka tekniklerini kullanarak müşteri deneyimlerini kişiselleştirmeyi, riskleri etkin bir şekilde yönetmeyi, operasyonel verimliliği artırmayı ve sürdürülebilir büyümeye katkı sağlamayı odağımıza alıyoruz. Müşteri deneyimini daha kişisel ve anlamlı hale getirmek için tüm karar süreçlerimizi veri temelli bir yapıya taşıyoruz. Analitik içgörüleri merkeze alan bu yaklaşımımız çevik ve teknoloji odaklı bir altyapının temelini oluşturuyor. Müşteri odaklı, veri temelli ve yenilikçi yaklaşımlarımızla bankacılık sektörüne katma değer yaratmayı ve sektörde sürdürülebilir büyüme ile müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşımayı hedefliyoruz."

"Odeabank'ta yönetici kadrolarının yüzde 49'u kadın"

Odeabank İnovasyon, IT PMO ve CoE Direktörü Volkan Kurtarıcı da "Fintech Startups No More" panelinde, olgunluk sürecine giren finteklerin girişimcilik ruhunu korumasının önemine değindi.

Kurtarıcı, finteklerin teknik alandaki güçlerini müşteri etkileşimi ve kurumsal davranış yaklaşımıyla uyumlu hale getirmesi gerektiğini belirtti.

Bu alanların yeni organizasyonel normlar ve liderlik tarzlarını zorunlu kıldığına işaret eden Kurtarıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Büyümeye giren fintekler için, girişimci ve kurumsal zihniyetleri birleştirebilecek liderleri işe almak ve fonksiyonlar arası uyum mekanizmalarını kurumsallaştırmak, büyümeyi engelleyen kültür çatışmalarını önlemek için büyük önem taşıyor. Biz Odeabank'ta AR-GE ve inovasyon ekiplerine, yıkıcı teknolojiler, yeni iş modelleri ve ortak yaratım projeleri üzerine çalışma sorumluluğu veriyoruz. Bu çift yönlü yaklaşım sayesinde hem pazardaki değişimlere karşı duyarlılığımızı koruyor hem de ana işimize odaklanmayı sürdürüyoruz."

Odeabank Veri Yönetimi Direktörü Gamze Kaplan Gökalp de "Breaking Barriers: Women Leading Fintech Innovation" panelinde, fintek ekosisteminde herkesin eşit fırsatlara sahip olduğu bir yapıyı birlikte inşa ederlerse, gerçek anlamda yenilikçi, kapsayıcı ve sürdürülebilir çözümler geliştirebileceklerini kaydetti.

Gökalp, Odeabank çalışanlarının yüzde 57'sinin, yönetici kadrolarının ise yüzde 49'unun kadınlardan oluştuğuna değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bununla birlikte Odeabank'ın teknik rollerdeki çalışanlar arasında kadınların oranı yüzde 40. Rol modeller arttıkça bu sektörde çalışmak isteyen kız çocuklarının ve genç kadınların oranının da artacağına inanıyorum. ABD'de McKinsey'in yaptığı son araştırmalardan birine göre kadınların sadece yüzde 35'i teknik rollerde görev alıyor. Biz Odeabank olarak bunun da üzerindeyiz ancak elbette hedef daha da yüksek. Dünya Ekonomik Forumu'nun 2023 raporunda da vurgulandığı gibi, cinsiyet eşitliğinde ilerleme kaydeden ülkelerde finans ve teknoloji sektörlerinin performans ve inovasyon düzeyleri daha yüksek."

Kaynak: AA

Dijital Dönüşüm, Teknoloji, istanbul, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul Fintech Week 2025: Odeabank'ın Vizyonu - Son Dakika

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