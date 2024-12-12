İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın En Yoğun Havalimanı Oldu - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın En Yoğun Havalimanı Oldu

EUROCONTROL'ün 2024 yılı kasım ayı verilerine göre İstanbul Havalimanı, günlük ortalama bin 339 uçuş ile Avrupa'nın en yoğun havalimanı unvanını kazandı. Türk Hava Yolları ise Avrupa'da en fazla uçuş gerçekleştiren ikinci havayolu oldu.

12.12.2024 16:29
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AVRUPA Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) 2024 yılı kasım ayı hava trafik verilerine göre, İstanbul Havalimanı günlük ortalama bin 339 uçuş ile Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), resmi internet sitesinden EUROCONTROL'ÜN 2024 yılı kasım ayı hava trafik verilerini yayımladı. Hava Trafik Operasyonları Kasım 2024 Raporu'ndaki istatistiklere göre, kasım ayında, Ankara ACC günlük ortalama 3 bin 830 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun 4'ncü Hava sahası kontrol merkezi (ACC) oldu. Söz konusu dönemde Türk Hava Yolları (THY ) Avrupa'da günlük ortalama 1347 uçuş ile Avrupa'da en fazla uçuş gerçekleştiren havayolu listesinde 2'nci sırada yer alırken, Pegasus Havayolları ise 11'inci sırada yer aldı.

İSTANBUL HAVALİMANI, LONDRA'YI GERİDE BIRAKTI

2024 Yılı kasım ayında, Avrupa'daki en yoğun havalimanları sıralamasında ise İstanbul Havalimanı günlük ortalama bin 339 uçuş ile ilk sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı, Londra Heathrow ve Amsterdam Schiphol Havalimanlarını geride bıraktı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın En Yoğun Havalimanı Oldu - Son Dakika

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