İstanbul İhracatçı Birlikleri 7 Ayda İhracatını Yüzde 5,6 Artırdı

Ekonomi

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), yılın 7 ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla ihracatını yüzde 5,6 artırarak, bünyesinde bulunan 7 ihracatçı birliğiyle toplamda 6 milyar 700 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, İİB, bünyesinde bulunan 7 ihracatçı birliğine üye, farklı şehirlerde faaliyet gösteren 20 bini aşkın firma ile 2024'ün ocak ve temmuz döneminde, 6 milyar 700 milyon dolar tutarında ihracat yaparak, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 ihracat artışı sağladı.

İstanbul İhracatçıları, bir önceki yılın ayını dönemine kıyasla 7 ayda 195 ülke pazarına ürün sattı ve ülke ihracatındaki payı yüzde 5,2 oldu.

İİB, 7 ayda, değer bazında en fazla ihracatı 505 milyon dolar ile Irak'a gerçekleştirdi. Irak'a en fazla kümes hayvanları, hayvansal mamuller ile mobilya, kağıt ve orman ürünleri satıldı.

Birlik, Irak'ın ardından değer bazında en fazla Almanya, ABD, Birleşik Krallık ve İtalya'ya ihracat yaptı. İİB tarafından yapılan ihracatta, Almanya'ya fındık ve mamulleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, ABD'ye hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, mobilya, kağıt, orman ürünleri, Birleşik Krallık'a mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, İtalya'ya ise fındık ve mamulleri ile gemi, yat ve hizmetleri ön plana çıktı.

Ülke grupları baz alındığında ise İİB'nin en fazla ihracat yaptığı bölge, 1 milyar 729 milyon dolar ile Avrupa Birliği (AB) ülkeleri oldu. AB ülkelerine yapılan ihracat, 7 ayda önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 32,1 arttı.

İİB, temmuz ayında ise önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,1 artış ile 943 milyon doların üzerinde ihracat yaptı. Birlik, temmuzda en fazla ihracatı Irak, ABD, Birleşik Krallık, Almanya ve Yunanistan'a gerçekleştirdi.

İİB bünyesinde bulunan birliklerden İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 7 ayda 2 milyar 116 milyon dolar, İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,8 artış ile 2 milyar 71 milyon dolar, Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB) yüzde 18,7 artış ile 1 milyar 41 milyon dolar, İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB) yüzde 11,5 artış ile 653 milyon dolar, İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB) yüzde 32,6 artış ile 479 milyon dolar, İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği yüzde 12,6 artış ile 322 milyon dolar, İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KUMİB) yüzde 3,4 artış ile 151 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

"En çok ihracat yaptığımız ana pazarlarımızda ihracat artışları gerçekleştirdik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İİB Koordinatör Başkanı Kazım Taycı, İİB'nin, 7 ayda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,6 artış ile daha fazla ihracat yaptığını belirtti.

Taycı, şunları kaydetti:

"İİB, iyi bir ihracat performansı sergiledi. En çok ihracat yaptığımız ana pazarlarımızda ihracat artışları gerçekleştirdik. 7 ayda, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla en fazla ihracat yaptığımız ülkelerden Irak'a yüzde 18,5, Almanya'ya yüzde 35,1, Birleşik Krallık'a yüzde 12,7 ihracat artışı yaptık. İhracatçı üyelerimize yönelik temmuz ayında eğitimlerimiz oldu. Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz, Kuala Lumpur'da düzenlenen 23. Malezya Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı'na (MIFB) info stantla katılarak, Türk fındığının tanıtımını gerçekleştirdi. Mevcut olan pazarlarda varlığımızı güçlendirerek, yeni pazarlarla beraber ihracat bayrağımızı dünyanın her yerinde dalgalandırmaya devam ediyoruz."