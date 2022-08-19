Türk teknoloji girişimcileri için CES 2023'te İstanbul Pavilyonu kurulacak

İstanbul Kalkınma Ajansı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Consumer Electronic Show (CES) 2023 Eureka Park Fuar alanında Türkiye'deki gelecek vadeden startuplar için İstanbul Pavilyonu'nu kuracak.

İSTKA'dan yapılan açıklamaya göre, Türk startuplar ABD'nin Las Vegas şehrinde 5-8 Ocak 2023 tarihlerinde düzenlenecek CES 2023???????'te dört gün boyunca ürün ve teknolojilerini sergileme ve müşteri görüşmeleri yapma imkanı bulacak.

İstanbul Pavilyonu'nda yer almak için Türkiye'de kayıtlı olan, tüketici elektroniği alanında yenilikçi ve teknoloji odaklı bir ürünü bulunan, küresel piyasaları hedefleyen ve CES 2023 Euraka Park kriterlerini karşılayan startuplar başvuruda bulunabilecek.

İngilizce olarak doldurulması gereken başvuru formunda, startupa ilişkin resmi bilgiler, startup profili, ürün bilgisi, küresel piyasalar için strateji, CES 2023 katılım ekibinin bilgisi ile ekibin startup ve ürününe dair maksimum 1,5 dakikalık bir İngilizce tanıtım videosuna yer verilmesi gerekecek.

Türk teknoloji girişimcileri başvurularını 9 Eylül 2022 Cuma günü saat 17.00'ye kadar İstanbul Kalkınma Ajansı'nın web sitesi https://www.istka.org.tr/ üzerinden gerçekleştirebilecek.

2019 yılında 4 bin 400 stant ve 182 bin katılımcı ile gerçekleştirilen etkinlik, 2022 yılında Kovid-19 salgınının etkisi ile yaklaşık 2 bin 300 stant ve yaklaşık 45 bin katılımcı ile gerçekleşti. 3 bin 200 medya temsilcisi tarafından takip edilen CES 2022 etkinliği sosyal medyada 1,7 milyondan fazla etkileşim aldı.

Geçen yıl fuarda, dijital sağlık, akıllı şehirler, sürücüsüz araçlar, robotik, artırılmış ve sanal gerçeklik, yapay zeka, e-spor, kozmetik teknolojileri ve daha birçok tüketici ürünleri endüstrisini temsil eden teknoloji ürünleri sergilendi.

CES 2022'de Türk teknoloji girişimcileri için İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle ilk kez kurulan İstanbul Pavilyonu'nda 28 startup yeni ürün ve teknolojilerini ilk kez tüm dünyaya tanıttı. CES 2022'de müşteri ve yatırımcı görüşmeleri yapan Türk startuplar arasında, iş birliği, bayilik anlaşması ve ilk satışını-ihracatını yapan, distribütörlük teklifi alan firmalar oldu.