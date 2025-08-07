İstanbul Ticaret Üniversitesi, uluslararası standartlarda eğitim imkanı sağlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

İstanbul Ticaret Üniversitesi, uluslararası standartlarda eğitim imkanı sağlıyor

07.08.2025 16:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Ticaret Üniversitesi, iş dünyasıyla kurduğu doğrudan temas, uluslararası akreditasyonlara sahip bölümleri ve yüksek istihdam oranıyla öne çıkıyor.

İstanbul Ticaret Üniversitesi, iş dünyasıyla kurduğu doğrudan temas, uluslararası akreditasyonlara sahip bölümleri ve yüksek istihdam oranıyla öne çıkıyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 2001'de İstanbul Ticaret Odası tarafından kurulan İstanbul Ticaret Üniversitesi, eğitim ve iş dünyası arasında köprü kuran modeliyle öğrencilere birçok olanak sunuyor.

İstanbul'un merkezinde yer alan üç farklı kampüsünde 6 fakülte, 1 meslek yüksekokulu ve 2 enstitüde toplam 28 lisans, 3 ön lisans ve 119 lisansüstü programla yaklaşık 10 bin öğrenciye ev sahipliği yapan üniversitede 50'nin üzerinde akademisyen görev yaparken, 60 öğrenci kulübü de aktif olarak faaliyet gösteriyor.

Üniversitenin; İşletme (Türkçe ve İngilizce), Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce), Medya ve İletişim, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümleri için İletişim Araştırmaları Derneği'nden (İLAD); Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Endüstri ve Mekatronik Mühendisliği bölümleri için Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği'nden (MÜDEK); Sosyoloji, Psikoloji ve İstatistik bölümleri içinse Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği'nden (FEDEK) akreditasyonu bulunuyor. Bu akreditasyonlar, üniversite diplomalarının uluslararası düzeyde geçerliliğini artırıyor.

Bugüne dek 27 bin 500'den fazla mezun veren İstanbul Ticaret Üniversitesi, University Ranking by Academic Performance (URAP) 2024 verilerine göre, tıp fakültesi bulunmayan vakıf üniversiteleri arasında ilk 7'de, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) İzleme Raporu'na göre "Alan Ağırlıklı Atıf Sayısı"nda ilk 2'de, "Mezun Yeterlilik Memnuniyet Oranı"nda ise ilk 3'te yer alıyor.

Uluslararası ağ ve değişim programları sağlıyor

İstanbul Ticaret Üniversitesi, 26 Avrupa ülkesinden 90 üniversite ile "Erasmus+" anlaşmalarını sürdürüyor. Türk Keneşi Türk Üniversiteler Birliği (TÜRKÜNİB) üyesi üniversite, Orhun Değişim Programı ile Türk dünyasındaki 49 üniversiteyle öğrenci hareketliliği sağlarken, 85 ülkeden 1200'ün üzerinde uluslararası öğrenci, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde eğitim alıyor. Toplamda 139 uluslararası üniversiteyle işbirliği yapan İstanbul Ticaret Üniversitesi, öğrencilerine 32 ülkede değişim programı fırsatı sunuyor.

Üniversitenin Kariyer Merkezi (KAMER), öğrencilerin iş dünyasına hazırlanmalarını sağlayacak birebir danışmanlık, CV atölyeleri, mülakat simülasyonları ve kariyer etkinlikleri düzenliyor. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Üyeleri ile yürütülen "Öğrenci Hamiliği Programı" sayesinde öğrenciler, eğitimleri süresince sektör temsilcileriyle doğrudan etkileşim kurabiliyor.

Üniversite, ilk tercih, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başarı sıralaması, sporcu, şehit-gazi yakını ve kardeş indirimi bursları başta olmak üzere yüzde 100'e kadar burs ve indirim imkanı sunuyor. İTO, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve İstanbul Oto Sanatkarları Esnaf Odası (İSTESOB) üyeleri, eş ve çocuklarıyla İTO tarafından kurulan liseler, 118 anlaşmalı lise ve lise birincileri için yüzde 10 ile 25 arasında değişen özel burslar da sağlanıyor.

Kurucu ortağı olduğu İstanbul Teknopark ve bünyesindeki Teknoloji Transfer Ofisi ile üniversite, akademik bilginin sanayiye taşınmasına yardımcı oluyor. Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi, öğrencilere mentörlük, ofis alanı, yatırımcı erişimi gibi çok sayıda destek sunuyor. 2024 yılında 8 öğrenci TÜBİTAK BİGG Programı desteği alırken, üniversitenin elektrikli araç takımı ise TEKNOFEST'te 73 üniversite arasında ilk 5'e girdi. Üniversite, teknoloji ve inovasyon alanında da son üç yılda farklı kategorilerde dereceye giren projelere imza attı.

Sütlüce, Küçükyalı ve yeniden inşa edilen Eminönü yerleşkeleriyle İstanbul'un merkezinde konumlanan üniversite, teknik altyapı ve sosyal olanaklarıyla öğrencilerine donanımlı bir kampüs hayatı sunuyor. Toplam 3 bin 123 metrekarelik kütüphane alanına sahip kampüslerde, akademik ve sosyal yaşam iç içe devam ediyor.

İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2025-2026 akademik yılı öncesinde aday öğrenciler için 13 Ağustos'a kadar Tanıtım Tercih Günleri düzenliyor. Etkinlikler, Sütlüce, Küçükyalı ve Eminönü kampüslerinde eş zamanlı yürütülüyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İş Dünyası, Teknoloji, istanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul Ticaret Üniversitesi, uluslararası standartlarda eğitim imkanı sağlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
67 yıllık Süper Lig tarihinin tüm rekorları dikkat çekti 67 yıllık Süper Lig tarihinin tüm rekorları dikkat çekti
Tutuklu CHP’li başkanın annesi hastane önünde fenalık geçirdi Tutuklu CHP'li başkanın annesi hastane önünde fenalık geçirdi
Galatasaray KAP’a bildirdi: 13.5 milyar TL Galatasaray KAP'a bildirdi: 13.5 milyar TL
ABD’nin Georgia eyaletinde askeri üsse silahlı saldırı ABD'nin Georgia eyaletinde askeri üsse silahlı saldırı
Süper Lig’in devleri Sörloth için bu kararı bekliyordu Süper Lig'in devleri Sörloth için bu kararı bekliyordu
Fenerbahçe’nin Kerem Aktürkoğlu için ödeyeceği bonservisi duyurdular Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu için ödeyeceği bonservisi duyurdular
Beşiktaş, Ndidi’yi İstanbul’a getiriyor Beşiktaş, Ndidi'yi İstanbul'a getiriyor
Putin’le görüşmenin ardından Trump’tan açıklama: Büyük ilerleme kaydedildi Putin'le görüşmenin ardından Trump'tan açıklama: Büyük ilerleme kaydedildi
Davinson Sanchez’in Galatasaray’dan istediği maaş belli oldu Davinson Sanchez'in Galatasaray'dan istediği maaş belli oldu

15:51
DEM Parti, Silopi Belediye Başkanı Jiyan Ormanlı’yı partiden ihraç etti
DEM Parti, Silopi Belediye Başkanı Jiyan Ormanlı'yı partiden ihraç etti
15:21
Putin görüşme için Trump’a adres gösterdi, Zelenski’yi reddetti
Putin görüşme için Trump'a adres gösterdi, Zelenski'yi reddetti
15:02
Yatalak annesini 2 saat boyunca dövüp komaya soktu
Yatalak annesini 2 saat boyunca dövüp komaya soktu
15:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP lideri Mustafa Destici’yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP lideri Mustafa Destici'yi kabul etti
22:43
Seri katil soruşturmasında şüpheli eski sevgilisini baltayla parçalara ayırmış
Seri katil soruşturmasında şüpheli eski sevgilisini baltayla parçalara ayırmış
22:43
Trump ve Putin gelecek hafta yüz yüze görüşecek
Trump ve Putin gelecek hafta yüz yüze görüşecek
22:35
Robin Van Persie’nin gol sevinci gündem oldu
Robin Van Persie'nin gol sevinci gündem oldu
21:37
Fenerbahçe’den Feyenoord maçı öncesi dikkat çeken mesaj
Fenerbahçe'den Feyenoord maçı öncesi dikkat çeken mesaj
21:28
Kızılyıldız’a transferi iptal oldu Tadic’in yeni takımını açıkladılar
Kızılyıldız'a transferi iptal oldu! Tadic'in yeni takımını açıkladılar
21:13
Canlı yayında kendi ölümünü kaydetti
Canlı yayında kendi ölümünü kaydetti
21:11
Bayern Münih’ten ayrılan Thomas Müller’den sürpriz imza
Bayern Münih'ten ayrılan Thomas Müller'den sürpriz imza
21:09
Ordu’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 16 yaralı
Ordu'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 16 yaralı
20:59
Türkiye, Katar ve Suriye arasında 4 milyar dolarlık “havalimanı“ anlaşması
Türkiye, Katar ve Suriye arasında 4 milyar dolarlık "havalimanı" anlaşması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2025 16:32:29. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul Ticaret Üniversitesi, uluslararası standartlarda eğitim imkanı sağlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.