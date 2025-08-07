İstanbul Ticaret Üniversitesi, uluslararası standartlarda eğitim imkanı sağlıyor

İstanbul Ticaret Üniversitesi, iş dünyasıyla kurduğu doğrudan temas, uluslararası akreditasyonlara sahip bölümleri ve yüksek istihdam oranıyla öne çıkıyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 2001'de İstanbul Ticaret Odası tarafından kurulan İstanbul Ticaret Üniversitesi, eğitim ve iş dünyası arasında köprü kuran modeliyle öğrencilere birçok olanak sunuyor.

İstanbul'un merkezinde yer alan üç farklı kampüsünde 6 fakülte, 1 meslek yüksekokulu ve 2 enstitüde toplam 28 lisans, 3 ön lisans ve 119 lisansüstü programla yaklaşık 10 bin öğrenciye ev sahipliği yapan üniversitede 50'nin üzerinde akademisyen görev yaparken, 60 öğrenci kulübü de aktif olarak faaliyet gösteriyor.

Üniversitenin; İşletme (Türkçe ve İngilizce), Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce), Medya ve İletişim, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümleri için İletişim Araştırmaları Derneği'nden (İLAD); Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Endüstri ve Mekatronik Mühendisliği bölümleri için Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği'nden (MÜDEK); Sosyoloji, Psikoloji ve İstatistik bölümleri içinse Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği'nden (FEDEK) akreditasyonu bulunuyor. Bu akreditasyonlar, üniversite diplomalarının uluslararası düzeyde geçerliliğini artırıyor.

Bugüne dek 27 bin 500'den fazla mezun veren İstanbul Ticaret Üniversitesi, University Ranking by Academic Performance (URAP) 2024 verilerine göre, tıp fakültesi bulunmayan vakıf üniversiteleri arasında ilk 7'de, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) İzleme Raporu'na göre "Alan Ağırlıklı Atıf Sayısı"nda ilk 2'de, "Mezun Yeterlilik Memnuniyet Oranı"nda ise ilk 3'te yer alıyor.

Uluslararası ağ ve değişim programları sağlıyor

İstanbul Ticaret Üniversitesi, 26 Avrupa ülkesinden 90 üniversite ile "Erasmus+" anlaşmalarını sürdürüyor. Türk Keneşi Türk Üniversiteler Birliği (TÜRKÜNİB) üyesi üniversite, Orhun Değişim Programı ile Türk dünyasındaki 49 üniversiteyle öğrenci hareketliliği sağlarken, 85 ülkeden 1200'ün üzerinde uluslararası öğrenci, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde eğitim alıyor. Toplamda 139 uluslararası üniversiteyle işbirliği yapan İstanbul Ticaret Üniversitesi, öğrencilerine 32 ülkede değişim programı fırsatı sunuyor.

Üniversitenin Kariyer Merkezi (KAMER), öğrencilerin iş dünyasına hazırlanmalarını sağlayacak birebir danışmanlık, CV atölyeleri, mülakat simülasyonları ve kariyer etkinlikleri düzenliyor. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Üyeleri ile yürütülen "Öğrenci Hamiliği Programı" sayesinde öğrenciler, eğitimleri süresince sektör temsilcileriyle doğrudan etkileşim kurabiliyor.

Üniversite, ilk tercih, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başarı sıralaması, sporcu, şehit-gazi yakını ve kardeş indirimi bursları başta olmak üzere yüzde 100'e kadar burs ve indirim imkanı sunuyor. İTO, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve İstanbul Oto Sanatkarları Esnaf Odası (İSTESOB) üyeleri, eş ve çocuklarıyla İTO tarafından kurulan liseler, 118 anlaşmalı lise ve lise birincileri için yüzde 10 ile 25 arasında değişen özel burslar da sağlanıyor.

Kurucu ortağı olduğu İstanbul Teknopark ve bünyesindeki Teknoloji Transfer Ofisi ile üniversite, akademik bilginin sanayiye taşınmasına yardımcı oluyor. Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi, öğrencilere mentörlük, ofis alanı, yatırımcı erişimi gibi çok sayıda destek sunuyor. 2024 yılında 8 öğrenci TÜBİTAK BİGG Programı desteği alırken, üniversitenin elektrikli araç takımı ise TEKNOFEST'te 73 üniversite arasında ilk 5'e girdi. Üniversite, teknoloji ve inovasyon alanında da son üç yılda farklı kategorilerde dereceye giren projelere imza attı.

Sütlüce, Küçükyalı ve yeniden inşa edilen Eminönü yerleşkeleriyle İstanbul'un merkezinde konumlanan üniversite, teknik altyapı ve sosyal olanaklarıyla öğrencilerine donanımlı bir kampüs hayatı sunuyor. Toplam 3 bin 123 metrekarelik kütüphane alanına sahip kampüslerde, akademik ve sosyal yaşam iç içe devam ediyor.

İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2025-2026 akademik yılı öncesinde aday öğrenciler için 13 Ağustos'a kadar Tanıtım Tercih Günleri düzenliyor. Etkinlikler, Sütlüce, Küçükyalı ve Eminönü kampüslerinde eş zamanlı yürütülüyor.