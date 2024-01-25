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İstanbul ve Kocaeli'de yapılan operasyonlarda 16 kilogram uyuşturucu ve 537 kilogram sodyum florür ele geçirildi - Son Dakika
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İstanbul ve Kocaeli'de yapılan operasyonlarda 16 kilogram uyuşturucu ve 537 kilogram sodyum florür ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından İstanbul ve Kocaeli'de gerçekleştirilen operasyonlarda, 16 kilogram uyuşturucu ve yaklaşık 537 kilogram sodyum florür ele geçirildi. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yapılan operasyonda, yabancı uyruklu bir kişinin bagajında narkotik köpeklerin tepki verdiği elbiseler bulundu. Elbiselerde yapılan analizler sonucunda 16 kilogram kokain tespit edildi. Kocaeli'deki operasyonda ise özel bir limana gelen konteynerlerde yapılan incelemelerde, tarife değişikliği yapılarak kaçak sodyum florür taşındığı belirlendi. Toplamda ele geçirilen sodyum florürün piyasa değeri 5 milyon 197 bin lira olarak hesaplandı. Her iki operasyonun ardından soruşturmalar devam ediyor.

İstanbul ve Kocaeli\'de yapılan operasyonlarda 16 kilogram uyuşturucu ve 537 kilogram sodyum florür ele geçirildi
25.01.2024 - 09:53,  Güncelleme: 09:57
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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonlarda, 16 kilogram uyuşturucu ile yaklaşık 537 kilogram sodyum florür ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki operasyonda, Türkiye'ye giriş yapan yabancı uyruklu bir kişi şüpheli bulundu.

Bu kişinin bagajı narkotik köpeklerin de katılımıyla arandı. Köpeklerin tepki verdiği bagaj, x-ray taramasına sevk edildi.

Detaylı kontrollerde bagajdaki elbiselerin olağan dışı sert bir dokuya sahip olduğu belirlendi. Söz konusu elbiseler uyuşturucu test kiti ve kriminal laboratuvar tahliline tabi tutuldu. Analizler neticesinde kıyafetlerde emdirilmiş halde 16 kilogram kokain tespit edildi.

Uyuşturucunun piyasa değerinin 26 milyon lira olarak hesaplandığı ifade edildi.

Kocaeli'de kaçak sodyum florüre el konuldu

Ekiplerin Kocaeli'de yaptığı diğer operasyonda ise Derince Gümrük Müdürlüğüne bağlı özel bir limana gelen 20 konteyner mercek altına alındı.

İncelemelerde, konteynerleri getiren firmanın daha önce de aynı işlemi gerçekleştirdiği, farklı bir tarife beyan etmesinden dolayı vergi kaybına neden olduğu için firmaya ceza kesildiği belirlendi.

Konteynerlerin başka bir şirkete devredilmeye çalışıldığını fark eden ekipler, işlemi şüpheli bularak operasyon düzenledi. Konteynerden çıkan üründen numune alan ekipler yine tarife değişikliği yapıldığını tespit etti.

Operasyonda, kozmetik ve tekstil gibi sektörlerde kullanılan yaklaşık 537 kilogram sodyum florür ele geçirildi. Söz konusu maddenin piyasa değerinin 5 milyon 197 bin lira olduğu belirtildi.

Her iki operasyonun ardından başlatılan soruşturmalar devam ediyor.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi İstanbul ve Kocaeli'de yapılan operasyonlarda 16 kilogram uyuşturucu ve 537 kilogram sodyum florür ele geçirildi - Son Dakika


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