İşte Türkiye'nin en zengin insanları! Listeye bir isim ilk kez girdi

23.02.2026 19:31
Forbes, Türkiye'nin en zengin insanları listesini açıkladı. Listeye göre Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya 13 milyar 500 milyon dolar kişisel servetiyle zirvede yer alırken, ikinci sıradaki Murat Ülker'in ise 5 milyar 300 milyon dolar oldu. Listeye ilk kez giren Selçuk Bayraktar ise 2 milyar 700 milyon liralık servetiyle Türkiye'nin en zengin 10. kişisi oldu.

Forbes, Türkiye'nin en zenginleri listesini güncelledi. Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya 13 milyar 500 milyon dolarlık servetiyle listenin zirvesinde yer aldı. Murat Ülker ise 5 milyar 300 milyon dolarlık varlığıyla listede ikinci sıraya yerleşti.

SELÇUK BAYRAKTAR İLK KEZ LİSTEDE

Savunma sanayisindeki başarılarıyla dikkat çeken Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, listeye bu yıl hızlı bir giriş yaptı. 2 milyar 700 milyon dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin 10. ismi olan Bayraktar, listenin en dikkat çekici yeni isimlerinden biri oldu.

Türkiye'nin en zengin insanları sırasıyla şu şekilde:

  • Hamdi Ulukaya — 13.500.000.000 dolar
  • Murat Ülker — 5.300.000.000 dolar
  • Şaban Cemil Kazancı — 5.100.000.000 dolar
  • Erman Ilıcak — 3.700.000.000 dolar
  • Feridun Geçgel — 3.400.000.000 dolar
  • Ferit Faik Şahenk — 3.100.000.000 dolar
  • Semahat Sevim Arsel — 3.100.000.000 dolar
  • Filiz Şahenk — 2.900.000.000 dolar
  • Mustafa Rahmi Koç — 2.700.000.000 dolar
  • Selçuk Bayraktar — 2.700.000.000 dolar

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Leyla.06 Leyla.06:
    Selçuk Bayraktar müthiş bir insan. Rabbim onun ayağına raş değdirmesin. Vatanımızın kıymetlisi. çok seviyorum kardeşimi. Çok kişiye ev bağışladı. Hep keşke banada hediye etseydi. deyip iç çektim. Rabbim ona çok versin. O o çoku paylaşıyor zaten. Balıkesir Edremitten sevgiler. Leyla YILANCI.... 191 76 Yanıtla
    199715 199715:
    Keşke icar alanında bir rakibi olsaydı, müsaade edilseydi. Yani: millet sanıyor ki İHA çalışmalaraı onımla başladı, hayır önce başladı. Sadece ona fırsat verildi ve damat oldu. İHA stratejik nşr silah değildir. Yerörle mücadelede ve vözetleme de faydalıdır. Euto yaaa damat denince böyle oldu yani... Lütfen ülkede tekmolan şeylerimsorgulayınız. Neden tek İHA firmadı var, neden tek araba girması var gibi.... Lütfen sorgulayınız....Ama lütfen. AKLEDİNİZ. 35 95
    Mehmet mustafa koç Mehmet mustafa koç:
    keşke benim kayınpedirim de reis olsaydıda bende sana saray hediye etseydim. 40 58
  • Hasan Yilmaz Hasan Yilmaz:
    selçuk bayraktar cumhurbaşkanı olsun. 103 77 Yanıtla
  • mesut mesut:
    Babanı Seçemezsin Ama, Kayınbaba nı Seçebilirsin demiş Atalarımız !!! 85 44 Yanıtla
  • rıza gülgeldi rıza gülgeldi:
    Hamdi ulukaya yakışır aseletli adam 21 17 Yanıtla
  • leverboy kara leverboy kara:
    En zengini bunlar en fakiri ben bende ölecem 1 metre mezara onlarda ölecek bir metre mezara degişen bişey olmıcak 9 3 Yanıtla
