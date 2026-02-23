İşte Türkiye\'nin en zengin insanları! Listeye bir isim ilk kez girdi

Forbes, Türkiye'nin en zenginleri listesini güncelledi. Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya 13 milyar 500 milyon dolarlık servetiyle listenin zirvesinde yer aldı. Murat Ülker ise 5 milyar 300 milyon dolarlık varlığıyla listede ikinci sıraya yerleşti.
Savunma sanayisindeki başarılarıyla dikkat çeken Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, listeye bu yıl hızlı bir giriş yaptı. 2 milyar 700 milyon dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin 10. ismi olan Bayraktar, listenin en dikkat çekici yeni isimlerinden biri oldu.
Türkiye'nin en zengin insanları sırasıyla şu şekilde:
