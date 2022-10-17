Toplam bütçesi 200 milyon TL olan program çerçevesinde işletmelere, 2-5 milyon lira arasında, ilk 6 ayı geri ödemesiz 24 ay vadeli faizsiz kredi imkanı sunulacak.

Kaynak: AA

İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › İSTKA'dan İstanbul'daki işletmelerin dijital dönüşümü için faizsiz kredi desteği - Son Dakika

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