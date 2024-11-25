İşverene prim desteği yeniden geliyor

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Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanununda değişiklik içeren kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Teklifin kapsamında işverene prim desteği yeniden getirilmesi de yer aldı. Buna göre düzenleme ile işverenlere, 4 puanlık sigorta prim desteği verilecek. İmalat sektöründe çalışanlar için ise 2025-2026 yıllarında 5 puanlık destek sunulacak.

TEŞVİKLER KALDIRILMIŞTI

Prim teşvik sistemi 2008 yılında hayata geçirilmiş ancak vergi düzenlemeleri kapsamında kaldırılmıştı. Vergilerini düzenli ödeyen işverenlere sektör fark etmeksizin 5 puanlık prim indirimi hakkı tanınıyordu.