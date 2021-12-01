İşverenler asgari ücretin 3.501 TL-3.750 TL arasında olmasını istiyor! Anketi, Bakan paylaştı!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu zam pazarlığı için bir araya geldi. İlk toplantısını gerçekleştiren komisyonda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını TİSK, hükümet kanadını ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsil ediyor.

BAKAN ANKET ÇALIŞMASINI PAYLAŞTI

Basın açıklamalarıyla başlayan komisyonda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin görüşmeler öncesi yaptığı anket çalışmalarını kamuoyuyla paylaştı. "Asgari ücret ne kadar olmalı?" başlığıyla yapılan araştırmada, işveren ve işçilerin beklentileri irdelendi.

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BÜYÜK KISIM "3.501 TL-3.750 TL OLMALI" DEDİ

2021'in kasım ayında 26 şehirde gerçekleştirilen çalışmada, 620'den fazla işverenle görüşüldü. İşverenlere "Asgari ücret ne kadar olmalı?" diye soruldu. Yüzde 33,9, "3.501 TL-3.750 TL olmalı" diye yanıt verdi. Yüzde 19,3 ise "3.251 TL ile 3.500 TL olmalı" dedi. "3.750 TL ile 4.000 TL arasında olmalı" diyenlerin oranı ise yüzde 13,7 oldu.

İşte anketin sonuçları: