İsviçre-Türkiye Ekonomik Forumu Gerçekleşti

Ekonomi

İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Guillaume Bertrand Scheurer, " Türkiye'de 150'den fazla İsviçreli şirket faaliyet göstermektedir ve bu şirketler 19 binden fazla iş imkanı sunmaktadır." dedi.

Türkiye'de İsviçre Ticaret Odası Derneğince iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmek amacıyla her sene düzenlenen İsviçre-Türkiye Ekonomik Forumu'nda bu yıl "Geleceği Şekillendirmek" başlığı altında eğitim, deneyim, gelişim ve liderlik konuları ele alındı.

Forum boyunca İsviçre ve Türkiye'den uzmanların bir araya getirilerek küresel endüstrilerin, sektörlerin ve toplumların geleceğini şekillendiren en kritik konulardan olan yenilik, dijital dönüşüm, Sanayi 4.0, akıllı şehirler, yapay zeka, blokzincir ve eğitim gibi konularda çeşitli bakış açıları ele alındı.

İki ülkeden iş dünyası liderleri, politika belirleyiciler, eğitimciler ve profesyonellerin bulunduğu 200'ün üzerinde misafirin katıldığı forum, farklı endüstri ve sektörlerde önemli diyalog ve işbirliğinin sağlanmasına katkı sundu.

Türkiye'deki genç profesyonellerin kariyer gelişimine odaklanarak özel sektörün ihtiyaçları ile ülkenin gelecekteki iş gücü arasındaki boşluğu kapatmayı amaçlayan etkinlik, özellikle Türkiye'de faaliyet gösteren İsviçreli şirketlerin bu alandaki ihtiyaçlarını ve beklentilerini de ön plana çıkardı. Ayrıca, forumda mesleki eğitimle ilgili konulara da değinildi.

Bu yılki forum, İsviçre'nin İstanbul Başkonsolosluğu, Swiss Business Hub Türkiye ve Türkiye'de İsviçre Ticaret Odası Derneği işbirliğiyle düzenlenen "Swiss Days İstanbul" etkinliği kapsamında gerçekleştirildi.

Bu yılki etkinlikte İsviçre'nin eğitim ve ticaret alanındaki işbirliği potansiyelini sergilemek, iki ülke arasındaki dostluğu kutlamak ve Türkiye'de faaliyet gösteren İsviçreli şirketleri tanıtmak amaçlandı.

"Swiss Days İstanbul"un açılışı da İsviçre-Türkiye Ekonomik Forumu ile gerçekleşti.

"Türkiye'de 150'den fazla İsviçreli şirket faaliyet gösteriyor"

İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Scheurer, forumun açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'de 150'den fazla İsviçreli şirketin faaliyet gösterdiğini dile getirerek, bu firmaların 19 binden fazla iş imkanı sunduğunu ifade etti.

Scheurer, Türkiye'de faaliyet gösteren İsviçreli şirketlerin sunduğu iş imkanlarının genellikle üst düzey pozisyonlar olduğu için önemli bilgi birikimi transferinin gerçekleştiğine dikkati çekerek, "Bu durum Türk ekonomisi için oldukça büyük bir önem taşımaktadır ancak potansiyel hala büyük, bu potansiyeli artırmak için Türkiye'deki yetkililerle birlikte çalışmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de İsviçre Ticaret Odası Derneği Başkanı Arpat Şenocak da ekiplerinin yoğun çalışmalarıyla bu yıl İsviçre-Türkiye Ekonomik Forumu'nun 18'incisini gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Şenocak, "Forum çerçevesinde 'Geleceği Şekillendirmek' başlığı altında çalışanlar ve liderlerin, kendilerini bu kadar bilinmezle yüklü bir geleceğe nasıl hazırlamalarının gerektiğini ele alacağız." şeklinde konuştu.

Forum, katılımcıların konuşmacılar ve panelistler ile doğrudan etkileşimde bulunabileceği soru-cevap bölümüyle sona erdi, ardından ana noktaların ve gelecekteki adımların özetlendiği kapanış konuşmaları yapıldı.