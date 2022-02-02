İsviçreli yürüyen merdiven ve asansör devi Schindler, 74 yıllık Türk şirketi Omsan'ı satın aldı

Yürüyen merdiven ve asansör piyasasının dünya çapında 3 büyük oyuncusundan biri olan İsviçreli Schindler, Türkiye'deki operasyonunu büyütme kararı almış ve yerli asansör firmalarından Omsan'ı almak için görüşmelere başlamıştı. Pazarlıkların olumlu sonuçlandığı satın almaya ilişkin, Rekabet Kurumu'ndan da onay çıktı. Dünya'dan Kerim Ülker'in aktardığına göre, 1948 yılında kurulan Omsan, dünya devi Schindler Group tarafından satın alındı.

140'TAN FAZLA ÜLKEDE FAALİYET GÖSTERİYOR

1874 yılında kurulan Schindler Group, dünya genelinde 140'tan fazla ülkede faaliyet gösteriyor. Brezilya, Çin, İspanya, Hindistan, ABD gibi ülkelerde üretim tesisleri bulunan Schindler, Almanya'ya giren ilk yabancı firmalardan biri. Şirketin bir başka özelliği ise 1980'de Çin'e adım atan ilk batılı endüstriyel firma. Şirketin 66 bin çalışanı ve 10 milyar dolarlık cirosu bulunuyor.

OMSAN GEBZE'DE ÜRETİM YAPIYOR

Türkiye'de uzun süredir faaliyet gösteren Schindler, 1947 yılında kurulan Türkeli Asansör'ü 1992 yılında alarak büyük bir adım attı. O yıldan bu yana Schindler Türkeli Asansör Sanayi A.Ş. olarak çalışan şirket, yüzde 100 İsviçre sermayeli olarak faaliyet gösteriyor. İsviçreli dev bu satın almayı da Türkiye'deki birimi olan Schindler Türkeli Asansör adlı firma aracılığıyla yapacak. Schindler'in satın alacağı Omsan ise Mehmet Rıza Çukurova, Berat Burak Çukurova ve Ayşe Yeşim Makar tarafından yönetiliyor. 1948 yılında kurulan Omsan, 1975 yılında asansör sektörüne adım attı. 7 bin 500 metrekarelik Gebze'deki üretim tesisinde şirketin 180 çalışanı bulunuyor.