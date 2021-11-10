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İtalyan ortaklı fabrika Sivas'tan Asya ve Avrupa'ya "hidrolik ekipman" ihraç ediyor - Son Dakika

İtalyan ortaklı fabrika Sivas'tan Asya ve Avrupa'ya "hidrolik ekipman" ihraç ediyor

10.11.2021 11:44
İtalyan ortaklı fabrika Sivas'tan Asya ve Avrupa'ya

Sivas'ta endüstriyel alanda ve mobil araçlarda kullanılan makinelerin otomasyonunu sağlayan hidrolik ekipmanlar üreten İtalyan ortaklı fabrika, iç piyasanın yanı sıra 5 ülkeye ihracat yaparak üretime güç katıyor.

Sivas'ta endüstriyel alanda ve mobil araçlarda kullanılan makinelerin otomasyonunu sağlayan hidrolik ekipmanlar üreten İtalyan ortaklı fabrika, iç piyasanın yanı sıra 5 ülkeye ihracat yaparak üretime güç katıyor.

İstanbul'da 21 yıl önce "Otto Teknik" adı altında kurulan firma, zamanla üretim kapasitesini genişleterek Ankara, İzmir ve Manisa'da grup fabrikalarını açtı.

İç ve dış piyasaya vinç, çöp kamyonu, süpürge, kar küreme makineleri gibi mobil araçlar ile endüstriyel alanda kullanılan cihazların otomasyonunu sağlayan hidrolik parçalar üreten firma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İtalya'da üretimini durduran bir müşterisiyle de Mart 2021'de Sivas'ta "Otto Hydraulics" ismiyle fabrika kurdu.

Organize Sanayi Bölgesi'nde 5 bin 850 metrekaresi kapalı 10 bin metrekare alanda 15 milyon lira yatırımla kurulan İtalyan ortaklı fabrika, Haziran 2021'den itibaren seri üretime geçerek İtalya, İspanya, Sırbistan, Suudi Arabistan ve İran'a ihracata başladı.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Koç, AA muhabirine, Sivas'ta 21 çalışanla çok kısa zamanda büyük işler başardıklarını belirterek, "Fabrika martta faaliyete geçti fakat tezgahların tam çalışmaya başlaması haziranı buldu. Bugüne geldiğimizde 300 bin avro tutarında bir üretim gerçekleşti. Hemen hemen bir o kadar da piyasaya satış yapıldı." dedi.

Talepleri karşılamakta zorlandıklarını, daha şimdiden gelecek yıl için 1 milyon avroluk sipariş aldıklarını vurgulayan Koç, "Hedefimiz büyük. Sivas'ta en azından yıllık 5 milyon avro ihracat rakamına ulaşmak istiyoruz. Bizim grup olarak da ihracatımız var. İstanbul'daki fabrikadan da yapılan ihracat buralara yakın seyrediyor." diye konuştu.

"Önümüzdeki günlerde Çin'e de ihracat yapılacak"

Koç, salgın sürecinin dünyada dengeleri değiştirdiğine dikkati çekerek, "Salgının başlamasıyla özellikle Avrupa için Çin'den Uzak Doğu'dan malzeme almak çok zorlaştı. Nakliye çok sıkıntı olmaya başladı. Teslim süreleri çok uzadı. Dolayısıyla Anadolu'da yapacağımız üretimlerin çok ciddi katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bu yıl Sivas'tan İtalya, İspanya, Suudi Arabistan'a ve İran'a sevkiyat yapıldı. Sırbistan'a zaten düzenli bir şekilde yapılıyor. Önümüzdeki günlerde Çin'e de ihracat yapılacak." ifadelerini kullandı.

Ürettikleri hidrolik malzemelerin, mobil sektörde kullanılan araçlar ile endüstriyel boyuttaki tüm makinelerin otomasyonunu sağladığını anlatan Koç, şöyle devam etti:

"Diğer grup fabrikalarıyla hem ülkemizde hem de dünya çapında çok ciddi projelere imza atıyoruz. Örneğin ülkemizdeki sınır bölgelerinde zırhlı araçların kamera sistemlerinin 5 metre yukarıya, 2 metre dışarıya açılmasını sağlayacak parçalar üreterek sınır duvarının arkasının gözetlenmesini kolaylaştırdık. Ayrıca Güney Kore'ye askeri uçakların bakımını kolaylaştıracak hidrolik tripod yaptık."

İhracat, İtalyan, Fabrika, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İtalyan ortaklı fabrika Sivas'tan Asya ve Avrupa'ya 'hidrolik ekipman' ihraç ediyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: İtalyan ortaklı fabrika Sivas'tan Asya ve Avrupa'ya "hidrolik ekipman" ihraç ediyor - Son Dakika
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