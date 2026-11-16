İTO Başkanı Avdagiç, Türkiye'nin AB'nin Made in EU politikasına dahil edilmesini istedi - Son Dakika
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İTO Başkanı Avdagiç, Türkiye'nin AB'nin Made in EU politikasına dahil edilmesini istedi

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İTO Başkanı Avdagiç, Türkiye\'nin AB\'nin Made in EU politikasına dahil edilmesini istedi
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İTO Başkanı Avdagiç, Türkiye'nin AB'nin Made in EU politikası kapsamına alınması gerektiğini kaydetti. Avdagiç, Fransa ve Almanya'nın 15-16 Ekim uzlaşısının Türkiye'yi dışarda bırakma işareti verdiğini, dayatmanın Avrupa'nın da zararına olacağını söyledi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Anlaşılan o ki, Avrupalı dostlarımız Türkiye'yi 'Made in EU' ya da daha anlaşılabilir bir tanımla 'Made by EU' kapsamı dışında tutmaya çalışırken, Avrupa'nın, Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı konumunda olmasından güç alıyor" dedi.

İTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Avdagiç, Türkiye'nin, AB'nin kamu ihaleleri ve teşviklerde Avrupa'da üretilen ürünlere öncelik tanıyan 'AB Ürünü-Made in EU' politikasının kapsamına alınması gerektiğini kaydetti.

Avdagiç, Avrupa Komisyonu'nun Mart 2026'da açıkladığı Sanayi Hızlandırma Yasası taslağının, kamu ihaleleri ve teşvik programlarında AB'de üretilen ürünlere öncelik tanınmasını öngördüğünü hatırlattı. Komisyonun ilk taslağında gümrük birliği ortağı Türkiye'de üretilen içeriğin de AB menşeli sayıldığını, ancak Fransa ile Almanya'nın 15-16 Ekim'de vardığı uzlaşının Türkiye'yi kapsam dışında bırakma işaretleri verdiğini belirten Avdagiç, uzlaşının yasalaşması için AB'nin karar süreçlerinden geçmesi gerektiğini de ifade etti.

"Dayatmanın Avrupa'nın da zararına sonuçlar doğuracağı açıktır"

AB-Türkiye ilişkilerine dikkati çeken Şekib Avdagiç, "Savunma, enerji arz güvenliği, güçlü sanayi altyapısı ve demografik avantajı yüksek olan Türkiye'yi ortak gelecek vizyonu içinde görmek istemeyen bir Avrupa'nın rekabetçi bir gelecek inşa etmesi, mümkün değil. Zira Türkiye'yi bypass ederek Ortadoğu'ya dair politika geliştirmek, enerjide tedarik güvenliği sağlamak, Çin ile rekabete sınır koyabilmek ve çok kutuplu bir gelecekte doğru yerde konumlanmak mümkün değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin "Made in EU" kapsamına alınmasının Türkiye kadar AB'nin de yararına olacağını vurgulayan İTO Başkanı Avdagiç, "Anlaşılan o ki, Avrupalı dostlarımız Türkiye'yi 'Made in EU' ya da daha anlaşılabilir bir tanımla 'Made by EU' kapsamı dışında tutmaya çalışırken, Avrupa'nın, Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı konumunda olmasından güç alıyor. Avrupa'ya bağımlılık olarak görülen bu durumun, AB'nin tek yanlı dayatmalarına Türkiye'nin 'evet' demek zorunda kalacağı anlamına geldiğini düşünüyor olabilirler. Ancak böylesi bir anlayışın dayatmaya dönüşmesinin, en az Türkiye kadar Avrupa'nın da zararına sonuçlar doğuracağı açıktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
PolitikaAlmanyaTürkiyeİhracatEkonomiFransaİtoSon Dakika

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