İTO Başkanı Şekib Avdagiç, \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Avdagiç, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "Haber", "Çevre ve Yaşam", "Spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Şekib Avdagiç, "Deprem: Umut" kategorisinde Sergen Sezgin'in "Kurtarıcı" başlıklı fotoğrafını seçerek "Allah bir daha bu acıları yaşatmasın." ifadesini kullandı.

"Gazze: Kanıt" kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Toz duman" fotoğrafını seçen Avdagiç, "İnsanlık tarihi hiçbir zaman saldırganların, mütecavizlerin başarılı olamayacağını gösteriyor. İsrail de eninde sonunda uluslararası alanda büyük bedel ödeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"Çevre ve Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul'da şimşekli gece" başlıklı fotoğrafını tercih eden Avdagiç, "İstanbul her haliyle muhteşem." dedi.

Avdagiç, "Haber" kategorisindeki fotoğraflar arasından ise Mustafa Kamacı'nın "Yalnızlığın Resmi" karesine oy verdi. Avdagiç, fotoğrafı, "Gerçek dünyanın fotoğrafı..." şeklinde yorumladı.

"Spor" kategorisindeki fotoğrafları da inceleyen Avdagiç, Annika Hammerschlag'ın "Çöplük Topçuları" adlı fotoğrafını oyladı.