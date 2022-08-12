Kapalıçarşı'nın ulaşım imkanları artırılacak, daha fazla turist çekilecek - Son Dakika
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Kapalıçarşı'nın ulaşım imkanları artırılacak, daha fazla turist çekilecek

12.08.2022 14:09
Kapalıçarşı'nın ulaşım imkanları artırılacak, daha fazla turist çekilecek

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Kapalıçarşı'yı ziyaret etti.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Kapalıçarşı'yı ziyaret etti. Avdagiç, "Kapalıçarşı, İstanbul'un en önemli ticaret merkezi. Kapalıçarşı'nın sorunlarını çözmek ve iş hacmini artırmak için çalışıyoruz" dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Kapalıçarşı esnafının sorunlarını konuşmak ve sorunlara çözüm bulmak amacıyla Kapalıçarşı'da düzenlenen etkinlikte kuyumculuk sektöründen temsilcilerle bir araya geldi. Kapalıçarşı'da gerçekleştirilen etkinliğe İTO Başkanı Avdagiç'in yanı sıra Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın, İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi Ercan Özboyacı ve sektörden temsilciler katıldı.

Avdagiç, sektör temsilcileriyle yaptığı ve basına kapalı olarak gerçekleşen toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Toplantıda Kapalıçarşı'nın ulaşım sorununun ön plana çıktığını belirten Avdagiç, bu sorunun çözümü için çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Avdagiç, "Kapalıçarşı İstanbul'un en önemli ticaret merkezlerinin başında geliyor. Dolayısıyla çarşının ziyaretçi sayısını artırmak ve müşterileri buraya getirme anlamında çalışmalar yapmamız gerekiyor. Bu anlamda en önemli sorun ulaşım problemi. Ulaşımı sağlayarak müşterilerin güvenli bir biçimde buraya gelmesini ve ayrılmasını sağlamamız gerekiyor. Bu sorunların çözümü için sektör temsilcileriyle konuştuk. Kapalıçarşı'nın iş hacmini artıracak çözümleri hayata geçirmek için çalışıyoruz" dedi.

İstanbul Ticaret Odası Kuyumculuk Komitesi Meclis Üyesi Ercan Özboyacı ise "Kapalıçarşı'nın en büyük problemi ulaşım ve otopark. Müşterilerimiz buraya ulaşmakta zorluk yaşıyor. Ordu Caddesi trafiğe kapandı. Alternatif yollarda yoğunluk oluştu. Turistler için ring seferleri gibi araçların sağlanmasını talep ediyoruz. Sorunların çözümü için taleplerimizi İTO başkanımıza ilettik. Toplantımız verimli geçti. İstanbul Ticaret Odası Kuyumculuk Komitesi'nde meclis üyeliği yaptım. Görevimiz sektördeki sorunları çözmek. Birlik ve beraberlik içinde sorunların çözümü için çalışıyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İstanbul Kuyumcular Odası, İstanbul, turist, Fatih, İto, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kapalıçarşı'nın ulaşım imkanları artırılacak, daha fazla turist çekilecek - Son Dakika

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