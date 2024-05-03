İTO Başkanı: Türkiye, İsrail'le ticareti durdurarak Filistin'e destek gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

İTO Başkanı: Türkiye, İsrail'le ticareti durdurarak Filistin'e destek gösterdi

İTO Başkanı: Türkiye, İsrail\'le ticareti durdurarak Filistin\'e destek gösterdi

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye'nin Gazze'ye insani yardım akışına izin verinceye kadar İsrail'le ticareti durdurarak Filistin'e destek gösterdiğini belirtti. Avdagiç, Türkiye'nin bu tavrının aynı zamanda İsrail'in saldırısının sona ermesi için tarihsel bir değer taşıdığını vurguladı.

03.05.2024 13:15  Güncelleme: 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, " Türkiye, Gazze'ye 'kesintisiz ve yeterli' insani yardım akışına izin verinceye kadar İsrail'le ticareti tamamen durdurarak, Filistin'de işlenen insanlık suçuna karşı tavrını en üst seviyede ortaya koymuştur. Böylece Türkiye, Gazze'deki vahşeti sonlandırmak için elindeki en barışçıl yöntem olan 'ekonomik kuvveti' kullanmıştır" dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, Ticaret Bakanlığı'nın İsrail'le ticaretin tamamen durdurma kararını değerlendirdi. Avdagiç, "Türkiye, Gazze'ye 'kesintisiz ve yeterli' insani yardım akışına izin verinceye kadar İsrail'le ticareti tamamen durdurarak, Filistin'de işlenen insanlık suçuna karşı tavrını en üst seviyede ortaya koymuştur. Böylece Türkiye, Gazze'deki vahşeti sonlandırmak için elindeki en barışçıl yöntem olan 'ekonomik kuvveti' kullanmıştır" dedi.

Türkiye'nin tavrının aynı zamanda İsrail'in Filistin'e yönelik soykırıma varan saldırısının en kısa zamanda sona ermesi bakımından da tarihsel bir değer taşıdığını belirten Avdagiç, "Bir kez daha tekrar ediyoruz: Devletimizin aldığı ve alacağı tüm tedbirlerin sadece iş dünyası olarak değil, vicdan sahibi insanlar olarak arkasındayız. Çocukların, kadınların, masumların hayatı söz konusuyken ticaretin adından söz edilemez. Gazze dünyanın insanlık sınavıdır. Bu çağda yaşayan ve vahşete tanıklık eden insanlar, yıllar sonra yaptıkları ve yapmadıklarıyla hatırlanacaktır. İsrail vahşetini önlemek yerine 'yatıştırma' politikası uygulayan ülkeler, bu politikaların geçmişte dünyayı sürüklediği felaketleri unutmamalı" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Şekib Avdagiç, Filistin, Türkiye, İsrail, Gazze, İto, İnsan Hakları, Dış Politika, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İTO Başkanı: Türkiye, İsrail'le ticareti durdurarak Filistin'e destek gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:50 Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu
12:23 Irak’ın kuzeyinde 32 PKK’lı terörist etkisiz Irak'ın kuzeyinde 32 PKK'lı terörist etkisiz
12:15 Görüşmeden yeni detaylar Oturma düzenine itiraz eden Özel, Bahçeli’nin adı zikredilince ikna olmuş Görüşmeden yeni detaylar! Oturma düzenine itiraz eden Özel, Bahçeli'nin adı zikredilince ikna olmuş
11:15 Türkiye’nin tüm ticareti durdurması İsrail’de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak Türkiye'nin tüm ticareti durdurması İsrail'de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak
10:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorumluluktan kaçan isimlere kızdı: Bazı arkadaşlar, tek sorumlu benmişim gibi davranıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorumluluktan kaçan isimlere kızdı: Bazı arkadaşlar, tek sorumlu benmişim gibi davranıyor
13:08 CHP yeni müfredat taslağını protesto için Milli Eğitim Bakanlığı’na yürüdü CHP yeni müfredat taslağını protesto için Milli Eğitim Bakanlığı'na yürüdü
12:09 Depremde vefat eden Ahmet Eyüp Türkaslan’ın alacakları ödenmedi Depremde vefat eden Ahmet Eyüp Türkaslan'ın alacakları ödenmedi
11:41 Hazal Kaya’nın annesi kiracısıyla birbirine girdi: Ya 15 bin lira yatır, ya çık Hazal Kaya'nın annesi kiracısıyla birbirine girdi: Ya 15 bin lira yatır, ya çık
11:26 Bakan Şimşek’ten enflasyon rakamlarına ilk yorum: Mayısta zirveyi görecek sonra düşecek Bakan Şimşek'ten enflasyon rakamlarına ilk yorum: Mayısta zirveyi görecek sonra düşecek
11:17 1 Mayıs’ta polise taş ve sopayla saldıranlar yakalandı 1 Mayıs'ta polise taş ve sopayla saldıranlar yakalandı
11:02 Dizi aşkı yeniden alevlendi Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör, konserde görüntülendiler Dizi aşkı yeniden alevlendi! Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör, konserde görüntülendiler
10:49 Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar İşte fiyatlar Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar? İşte fiyatlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 13:38:32. #1.12#
SON DAKİKA: İTO Başkanı: Türkiye, İsrail'le ticareti durdurarak Filistin'e destek gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement