İTO Başkanı: Türkiye, İsrail\'le ticareti durdurarak Filistin\'e destek gösterdi

Ekonomi

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, " Türkiye, Gazze'ye 'kesintisiz ve yeterli' insani yardım akışına izin verinceye kadar İsrail'le ticareti tamamen durdurarak, Filistin'de işlenen insanlık suçuna karşı tavrını en üst seviyede ortaya koymuştur. Böylece Türkiye, Gazze'deki vahşeti sonlandırmak için elindeki en barışçıl yöntem olan 'ekonomik kuvveti' kullanmıştır" dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, Ticaret Bakanlığı'nın İsrail'le ticaretin tamamen durdurma kararını değerlendirdi. Avdagiç, "Türkiye, Gazze'ye 'kesintisiz ve yeterli' insani yardım akışına izin verinceye kadar İsrail'le ticareti tamamen durdurarak, Filistin'de işlenen insanlık suçuna karşı tavrını en üst seviyede ortaya koymuştur. Böylece Türkiye, Gazze'deki vahşeti sonlandırmak için elindeki en barışçıl yöntem olan 'ekonomik kuvveti' kullanmıştır" dedi.

Türkiye'nin tavrının aynı zamanda İsrail'in Filistin'e yönelik soykırıma varan saldırısının en kısa zamanda sona ermesi bakımından da tarihsel bir değer taşıdığını belirten Avdagiç, "Bir kez daha tekrar ediyoruz: Devletimizin aldığı ve alacağı tüm tedbirlerin sadece iş dünyası olarak değil, vicdan sahibi insanlar olarak arkasındayız. Çocukların, kadınların, masumların hayatı söz konusuyken ticaretin adından söz edilemez. Gazze dünyanın insanlık sınavıdır. Bu çağda yaşayan ve vahşete tanıklık eden insanlar, yıllar sonra yaptıkları ve yapmadıklarıyla hatırlanacaktır. İsrail vahşetini önlemek yerine 'yatıştırma' politikası uygulayan ülkeler, bu politikaların geçmişte dünyayı sürüklediği felaketleri unutmamalı" şeklinde konuştu. - İSTANBUL