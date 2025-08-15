İTO'dan KOBİ Kredileri İçin Öneri - Son Dakika
Ekonomi

İTO'dan KOBİ Kredileri İçin Öneri

15.08.2025 10:12
İTO Başkanı Avdagiç, KOBİ kredilerindeki büyüme sınırının kaldırılmasını ve destek artışını istedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, KOBİ kredilerinde büyüme sınırının tamamen kaldırılması gerektiğini belirterek, "Önümüzdeki süreçte ihracatçı KOBİ'lere sağlanan kredi desteklerinin geçmiş dönem performanslarına (past performans mekanizması) göre artırılması konusunu gündemimize almalıyız." ifadelerini kullandı.

İTO'dan yapılan açıklamaya göre Avdagiç, odanın ağustos ayı meclis toplantısında iş dünyasının gündemini değerlendirdi.

İsrail'in katliam ve bombardımanlara son vermek yerine Gazze Şeridi'ndeki askeri faaliyetlerini genişletme kararını şiddetle kınadıklarını ve yok hükmünde saydıklarını belirten Avdagiç, "Dünyaya adalet ve demokrasi bahşettiklerini söyleyen batılı ülkeler, Gazze'de soykırım yapılmasını, İsrail'in en doğal hakkı görüyorlar. Ne yazık ki dünya 'baktığını görmeyerek, işittiğini duymayarak, konuştuğunda ise gerçekleri saklıyor." ifadelerini kullandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. ve Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümünü kutlayan Avdagiç, şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin her türlü zorluğa ve yokluğa rağmen ordusuyla bütünleşerek, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde kazandığı bu zafer, inancın ve kararlılığın göstergesidir. Bu yönüyle de gençlerimize en ince ayrıntısına kadar öğretilmesi, ezberletilmesi gerekir. Zira bu zafer gençlerimize yokluğun mazeret olmadığını, en büyük silahın irade ve kararlılık olduğunu ispatlayan bir örnektir, yaşanan bir destandır."

"Çekilen sıkıntılarda ve yaşanan sorunlarda en kötü geride kaldı"

Şekib Avdagiç, konuşmasında Türkiye ekonomisinin zorlu iç ve dış koşullara rağmen bugüne kadar başarılı bir direnç sınavı verdiğini belirterek, iki yılı aşkın süredir devam eden sıkı para politikasının etkilerine ve zorlu rekabet koşullarına rağmen firmaların üretimini ve ihracatını özveriyle sürdürdüklerini vurguladı.

Çekilen sıkıntılarda ve yaşanan sorunlarda en kötünün geride kaldığını kaydeden Avdagiç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kanaatimizce bu zor dönemde özel kesim, üzerine düşeni fazlasıyla ve fedakarlıkla yerine getirdi. Bildiğiniz gibi, geldiğimiz noktada dezenflasyonist politikalarla iç talep koşullarının zayıflaması, enflasyon mücadelesine ciddi katkı sağladı. Ayrıca finansman maliyetlerinde yaşanan göreli düşüşün de reel sektör açısından olumlu bir sürecin başlangıcına işaret ettiğini gözlüyoruz. Şu iki hususu ekonomide normalleşme bakımından önemli buluyoruz: Talepte dengelenmeyle birlikte enflasyon beklentileri de göreli olarak iyileşti. İkincisi bozulan fiyatlama davranışları, arzu edilen ölçüde olmasa da normalleşme yoluna girdi."

"Kredi büyüme limitlerinin kaldırılmasını bekliyoruz"

İTO Başkanı Avdagiç, kredi notundaki artışlardan ve politika faizindeki indirimlerden bahsederek, "Önümüzdeki dönemde KOBİ kredilerinden başlamak üzere selektif bazda kredi büyüme limitlerinin de kaldırılmasını bekliyoruz. Böylece faiz indiriminin, diğer tedbirlerle gerçek hedefine ulaşarak, üretimde büyümeye ve ülke kalkınmasına katkı veren bir sürece dönüşeceğine inanıyoruz." görüşünü paylaştı.

KOBİ kredilerinde büyüme sınırının tamamen kaldırılması gerektiğini vurgulayan Avdagiç, "Sonuç olarak şu öneride bulunuyoruz: Önümüzdeki süreçte ihracata düzenli ve artan katkı veren KOBİ'lere sağlanan kredi desteklerinin, geçmiş dönem performanslarına (past performans mekanizması) göre artırılması konusunu gündemimize almamız gerektiğine inanıyoruz." açıklamasında bulundu.

"Demir yoluyla taşımacılığın payı artırılmalı"

Avdagiç, ABD yönetiminin gümrük tarifelerine değinerek, bu durumun daha yüksek vergi oranlarına muhatap olan ülke şirketlerinin, vergi oranı düşük ülkelere yatırım yapması yönündeki eğilimi güçlendirebileceğini kaydetti.

Küresel ticarette yaşanan bu kaotik dönemi yapısal bir dönüşümün başlangıcı olarak gördüklerini kaydeden Avdagiç, küresel ekonominin yeni dinamiklerini korumacılığın şekillendireceğini bildirdi.

Avdagiç, korumacılık eğilimlerinin yol açacağı sarsıntılara karşı Türkiye dahil dünya ekonomisinin şimdiden hazırlık yapması gerektiğini kaydederek, "Bu noktada iki konu başlığı öne çıkıyor: İlk aşamada ve öncelikle yatırım ortamını süratle ve mümkün olan en yüksek seviyede iyileştirmek, bu dönemin olmazsa olmaz koşullarının başında geliyor. İkinci olarak, yine her fırsatta ifade ettiğimiz gibi, Türkiye bu yeni dönemde çok az ülkenin sahip olduğu lojistik ve tedarik potansiyelini gecikmeden hayata geçirmek zorundadır." ifadelerini kullandı.

Bu konuda doğru adımların atıldığını, İstanbul Havalimanı'ının bugün itibarıyla bağlantılı uçuşlarda dünyadaki tüm rakiplerini geride bıraktığını, bu başarının deniz ve özellikle demir yolunda da yakalanması gerektiğini vurgulayan Avdagiç, açıklamalarını şöyle tamamladı:

"Türkiye, yeniden şekillenen küresel tedarik zincirinde treni kaçırmamak için, demir yoluyla yük taşımanın payını en geç 5 yıl içinde, en az yüzde 30'lar seviyesine çıkarmayı hedeflemelidir. Bunu başardığımız takdirde küresel ekonomide meydana gelen olumsuz gelişmelerden etkilenmemiz en az seviyede kalacak, hatta birçok konuyu ülkemiz lehine çevirmek mümkün olacaktır."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Yerel Yönetim, Şekib Avdagiç, Ekonomi, İhracat, Finans, İto, İto, Son Dakika

