İTO\'dan KOBİ\'lere TOBB Nefes Kredisi Çağrısı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "İstanbullu işletmeleri tam zamanında devreye giren TOBB Nefes Kredisi'nden yararlanmaya çağırıyorum" ifadesini kullandı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, KOBİ'lere destek olmak için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankaların iş birliği ile başvuruları 8-9 Temmuz 2025 itibariyle gerçekleştirilecek TOBB Nefes Kredisi'ne ilişkin görüşlerini paylaştı.

TOBB Nefes Kredisi'ne Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank ve Ziraat Katılım şubelerinin aracılık edeceğini belirten Avdagiç, "Hep dikkat çektiğimiz gibi piyasanın sağlıklı yürümesi için küçük ve mikro ölçekli işletmelerin, bankaların TL ticari kredilerdeki büyüme sınırının dışında tutulması gerekiyor. TOBB Nefes Kredisi'ne işletmeler büyük teveccüh gösterecektir. Nefes Kredisi'nin bankaların ticari kredi büyümesi engellerinin kaldırılmasına öncülük edeceğine inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"Yeni KGF kredileri için bir başlangıç olmasını diliyoruz"

Avdagiç, "TOBB Nefes Kredisi ile iş dünyamızın birikimi, yine firmalarımıza kredi olarak dönecektir. TOBB'un öncülüğünde KOBİ'lere 2,5 milyon TL'ye kadar, 6 ay ödemesiz olmak üzere 36 ay vadeli Nefes Kredisi'nin uygun şartlardaki banka kredilerinin yeniden açılması ihtiyacına işaret edeceğine inanıyoruz. Özellikle öz kaynak desteğiyle yeni KGF kredileri için bir başlangıç olmasını diliyoruz" açıklamasını yaptı.

Şekib Avdagiç, enflasyonla mücadelede geldiğimiz noktada arzı artırmak üzere KOBİ'lerin nakit akışının rahatlatılmasının önemli olduğunu belirterek, "Banka kredi mekanizmalarının yeniden ve sağlıklı şekilde çalışır olması çok önemli. Kredi faizlerinin de kredi tutarlarının da üretime güçlü bir nefes verecek seviyeye ulaşmasını önemsiyoruz" yorumunu yaptı.

Avdagiç, Nefes Kredisi için TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na, Kredi Garanti Fonu'na ve krediye aracılık edecek bankalara teşekkür etti. - İSTANBUL