İzlanda, Avrupa'nın En Pahalı Ülkesi - Son Dakika
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İzlanda, Avrupa'nın En Pahalı Ülkesi

18.06.2026 13:04
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TÜİK verilerine göre, 2025'te İzlanda fiyat düzeyi endeksi ile Avrupa'da en yüksek ülke oldu.

Avrupa'da tüketim mal ve hizmetlerine ilişkin fiyat düzeyi endeksi en yüksek ülke İzlanda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin "Satın Alma Gücü Paritesi, Hane Halkı Nihai Tüketim Harcamaları" sonuçlarını açıkladı.

Buna göre fiyat düzeyi endeksi, ülkelerin ulusal para birimlerinin karşılaştırmalı olarak döviz kuruna göre alım gücünü gösteriyor. Bir ülkenin fiyat düzeyi endeksi 100'den büyükse bu ülke karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre "pahalı", 100'den küçükse "ucuz" olarak ifade ediliyor.

Türkiye'nin 2025 yılı sonuçlarına göre tüketim mal ve hizmetlerine ilişkin fiyat düzeyi endeksi 60 oldu. Bu değer, 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi genelinde 100 avro karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepetinin Türkiye'de 60 avro karşılığı Türk lirası ile satın alınabileceğini gösterdi.

Karşılaştırmalar, 27 AB üyesi ülke, 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi (İsviçre, İzlanda ve Norveç), 6 aday ülke (Türkiye, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Arnavutluk ve Bosna-Hersek) arasında yapıldı.

Ülkeler itibarıyla karşılaştırıldığında 36 ülke arasında tüketim mal ve hizmetlerine ilişkin fiyat düzeyi endeksi en yüksek ülke 174 ile İzlanda, en düşük ülke ise 55 ile Kuzey Makedonya oldu.

Türkiye'nin tüketim mal ve hizmetleri grubuna ilişkin fiyat düzeyi endeksi alt gruplar itibarıyla incelendiğinde, kişisel ulaşım araçları endeksi 156 olarak belirlendi ve bu gruba ait fiyat düzeyinin AB ülkeleri ortalamasının üzerinde olduğu görüldü.

Diğer alt gruplar bazında ise bilgi ve iletişim ekipmanları endeksi 118 olarak kayıtlara geçti. Bu grupta Türkiye'nin fiyat düzeyinin diğer alt gruplara kıyasla yüksek olduğu hesaplandı. Buna karşılık alkollü içecekler ve tütün endeksi 59 olarak belirlendi. Bu grupta fiyat düzeyinin diğer alt gruplara göre düşük olduğu gözlendi. Türkiye'nin fiyat düzeyi endeksi, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda 77, giyim grubunda 62, lokanta ve oteller grubunda ise 78 oldu.

Ülkelere göre tüketim mal ve hizmetleri fiyat düzeyi endeksleri 2025 yılı için şöyle:

Ülke/BölgeDeğer
İzlanda174
İsviçre171
Danimarka140
İrlanda136
Lüksemburg132
Norveç129
İsveç121
Finlandiya121
Belçika116
Hollanda116
Avusturya113
Fransa110
Almanya108
Estonya101
Avrupa Birliği 27100
İtalya97
Malta92
İspanya92
Çekya89
Slovenya89
Güney Kıbrıs89
Yunanistan87
Portekiz87
Slovakya85
Letonya83
Litvanya83
Hırvatistan78
Macaristan78
Polonya73
Arnavutluk73
Sırbistan68
Karadağ66
Romanya65
Bulgaristan63
Türkiye60
Bosna-Hersek59
Kuzey Makedonya55

Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, İzlanda, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İzlanda, Avrupa'nın En Pahalı Ülkesi - Son Dakika

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