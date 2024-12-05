İzmir, Almanya'dan En Fazla Vize Reddi Alan Şehir - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

İzmir, Almanya'dan En Fazla Vize Reddi Alan Şehir

EBSO Başkanı Yorgancılar, İzmir'in ticaret hacminin büyütülmesi için Almanya'daki vize sorununa dikkat çekti.

05.12.2024 11:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Almanya'dan en fazla vize reddi yiyen şehrin İzmir olduğunu belirterek, ticaret hacminin büyütülmesi için sorunun çözülmesi gerektiğini ifade etti.

İzmir Ticaret Odasından (İZTO) yapılan açıklamaya göre İZTO ve EBSO ev sahipliğinde, Almanya Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği katkılarıyla Türk-Alman Yatırım ve İş Birliği Günü Toplantısı gerçekleştirildi.

İki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesine katkı sağlanması amaçlanan programa İzmir'den 250, Almanya'dan 32 firma katıldı.

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg, açılıştaki konuşmasında İzmir'in coğrafi konumu, kentten Almanya'ya olan direkt uçuşlar ve modern altyapısıyla Alman yatırımcıların dikkatini çektiğini belirtti.

Alman şirketlerin İzmir ile yakından ilgilendiğini aktaran Büyükelçi Sorg, "İzmir ekonomisi inşaattan enerjiye, teknolojiden telekomünikasyon ve gıdaya kadar geniş bir yelpazede şekilleniyor. Bu geniş yelpaze de Alman firmaların dikkatini çekiyor. İzmir, Türkiye ve Almanya ilişkilerinde önemli bir role sahip." ifadelerini kullandı.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar da İzmir'in ihracatçı bir şehir olduğunu, ülke sanayisinin yüzde 8'ini, ihracatının ise yüzde 9,3'ünü karşıladığını anlattı.

Ticaret hacminin karşılıklı olarak büyütülmesi için vize sorununun çözülmesinin öncelik arz ettiğini kaydeden Yorgancılar, şöyle konuştu:

"Vize için randevu alma süreci maalesef ki çok uzun, randevu alabildikten sonraki bekleme süreci de uzuyor, vize alabilenlerin çoğu kısa süreli vize alabiliyor veya ret görüyor. Üyelerimiz fuarlara gidemiyor, teknik ekiplerimiz makine kurulumu için vize alamıyor. Almanya vize ret oranı ile listemizde 7. sırada. Almanya'dan en fazla ret yiyen şehir, Almanya'nın 1. sıradaki ticaret partneri olan İzmir. O nedenle Büyükelçimizden ricamız, iş insanlarımızın bu vize sıkıntısının hızla çözümlenmesi yönündeki kıymetli desteğidir."

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise Almanya'nın birçok alanda Türkiye'nin en önemli ekonomik partnerleri arasında yer aldığına değinerek, "Bu yılın ocak-eylül döneminde Almanya'ya yapılan ihracatımız 15,3 milyar dolar, ithalatımız ise 19,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu yılın sonunda ihracatımızın geçmiş üç yılda 17-19 milyar dolar bandında gerçekleşen rakamları geride bırakacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ender Yorgancılar, Politika, Ekonomi, İhracat, Almanya, izmir, Vize, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İzmir, Almanya'dan En Fazla Vize Reddi Alan Şehir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:41 Hastaneye kaldırılan İlber Ortaylı’nın rahatsızlığı açıklandı Hastaneye kaldırılan İlber Ortaylı'nın rahatsızlığı açıklandı
12:03 Suriye’de silahlı muhalifler Hama’ya girdi, rejim güçleri Humus’a çekiliyor Suriye'de silahlı muhalifler Hama'ya girdi, rejim güçleri Humus'a çekiliyor
11:32 İstanbul’da sahte alkolden hayatını kaybedenlerin sayısı 22’ye yükseldi İstanbul'da sahte alkolden hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi
10:57 Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak Rakam vermeyen Işıkhan tek bir cümle sarf etti Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Rakam vermeyen Işıkhan tek bir cümle sarf etti
18:20 Beşiktaş’ta yapılacak olağanüstü seçimin tarihi belli oldu Beşiktaş'ta yapılacak olağanüstü seçimin tarihi belli oldu
18:12 Muhaliflerin Halep’teki Zafer Kutlaması: Esad’ın İzleri Siliniyor Muhaliflerin Halep'teki Zafer Kutlaması: Esad'ın İzleri Siliniyor
18:08 Beşiktaş’tan gönderilen Giovanni van Bronckhorst, sessizliğini bozdu Beşiktaş'tan gönderilen Giovanni van Bronckhorst, sessizliğini bozdu
17:57 Simit satarak geçimini sağlayan yaşlı adamın görüntüsü yürek dağladı Simit satarak geçimini sağlayan yaşlı adamın görüntüsü yürek dağladı
17:51 ABD’den dikkat çeken Esad ve HTŞ açıklaması ABD'den dikkat çeken Esad ve HTŞ açıklaması
17:50 Sivasspor’un Galatasaray maçı öncesindeki antrenmanı yarıda kaldı Sivasspor'un Galatasaray maçı öncesindeki antrenmanı yarıda kaldı
17:47 Muhaliflerle Ukrayna arasında bağlantı mı var Rus Dışişleri’nden çarpıcı Suriye açıklaması Muhaliflerle Ukrayna arasında bağlantı mı var? Rus Dışişleri'nden çarpıcı Suriye açıklaması
17:25 CHP, Beşiktaş maçında asker selamı veren İsrailli futbolcuyu UEFA’ya şikayet etti CHP, Beşiktaş maçında asker selamı veren İsrailli futbolcuyu UEFA'ya şikayet etti
17:23 ’’Suya yüzde 50 indirim yapacağım’’ vaadiyle göreve gelen belediye başkanı yüzde 50 zam yaptı ''Suya yüzde 50 indirim yapacağım'' vaadiyle göreve gelen belediye başkanı yüzde 50 zam yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2024 13:25:40. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir, Almanya'dan En Fazla Vize Reddi Alan Şehir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.