İzmir, Almanya'dan En Fazla Vize Reddi Alan Şehir

Ekonomi

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Almanya'dan en fazla vize reddi yiyen şehrin İzmir olduğunu belirterek, ticaret hacminin büyütülmesi için sorunun çözülmesi gerektiğini ifade etti.

İzmir Ticaret Odasından (İZTO) yapılan açıklamaya göre İZTO ve EBSO ev sahipliğinde, Almanya Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği katkılarıyla Türk-Alman Yatırım ve İş Birliği Günü Toplantısı gerçekleştirildi.

İki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesine katkı sağlanması amaçlanan programa İzmir'den 250, Almanya'dan 32 firma katıldı.

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg, açılıştaki konuşmasında İzmir'in coğrafi konumu, kentten Almanya'ya olan direkt uçuşlar ve modern altyapısıyla Alman yatırımcıların dikkatini çektiğini belirtti.

Alman şirketlerin İzmir ile yakından ilgilendiğini aktaran Büyükelçi Sorg, "İzmir ekonomisi inşaattan enerjiye, teknolojiden telekomünikasyon ve gıdaya kadar geniş bir yelpazede şekilleniyor. Bu geniş yelpaze de Alman firmaların dikkatini çekiyor. İzmir, Türkiye ve Almanya ilişkilerinde önemli bir role sahip." ifadelerini kullandı.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar da İzmir'in ihracatçı bir şehir olduğunu, ülke sanayisinin yüzde 8'ini, ihracatının ise yüzde 9,3'ünü karşıladığını anlattı.

Ticaret hacminin karşılıklı olarak büyütülmesi için vize sorununun çözülmesinin öncelik arz ettiğini kaydeden Yorgancılar, şöyle konuştu:

"Vize için randevu alma süreci maalesef ki çok uzun, randevu alabildikten sonraki bekleme süreci de uzuyor, vize alabilenlerin çoğu kısa süreli vize alabiliyor veya ret görüyor. Üyelerimiz fuarlara gidemiyor, teknik ekiplerimiz makine kurulumu için vize alamıyor. Almanya vize ret oranı ile listemizde 7. sırada. Almanya'dan en fazla ret yiyen şehir, Almanya'nın 1. sıradaki ticaret partneri olan İzmir. O nedenle Büyükelçimizden ricamız, iş insanlarımızın bu vize sıkıntısının hızla çözümlenmesi yönündeki kıymetli desteğidir."

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise Almanya'nın birçok alanda Türkiye'nin en önemli ekonomik partnerleri arasında yer aldığına değinerek, "Bu yılın ocak-eylül döneminde Almanya'ya yapılan ihracatımız 15,3 milyar dolar, ithalatımız ise 19,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu yılın sonunda ihracatımızın geçmiş üç yılda 17-19 milyar dolar bandında gerçekleşen rakamları geride bırakacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.