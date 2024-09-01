İzmir'de av yasağı bitti, balıkçılar yeni sezona 'Vira Bismillah' dedi - Son Dakika
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Ekonomi

İzmir'de av yasağı bitti, balıkçılar yeni sezona 'Vira Bismillah' dedi

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İzmir Foça'da, av yasağının sona ermesiyle balıkçılar denize açıldı. Sezonun bereketli geçmesi ve fiyatların düşmesi bekleniyor.

01.09.2024 17:01
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İzmir'de av yasağı bitti, balıkçılar yeni sezona 'Vira Bismillah' dedi

İZMİR - İzmir Foça'da, av yasağının dün gece 24.00'de sona ermesiyle birlikte balıkçılar 'Vira bismillah' diyerek denize açıldı.

1 Eylül'de sona eren balık avı yasağıyla gırgır ve trol ile avcılık yapılan teknelerle açılan Foçalı balıkçılar denizin bereketiyle limana döndüler.

Denizlerdeki balık sezonu hareketliliği Foça ilçesinde de başladı. Balıkçılar, bu sezon bol balık çeşidiyle başladığını ve fiyatların yaz mevsimine göre düştüğünü, en çok satılan ve bolluk yaşanan balık çeşitlerinin ise hamsi ve sardalye olduğunu ifade ettiler.

Foça Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ceyhan Çetin " Hayırlısı ile dün gece 24.00 itibariyle endüstriyel gemilerimizin av sezonu başladı. 7 Ay sürecek bu av sezonunda tüm balıkçılarımıza hayırlı ve bereketli bir sezon geçirmelerini dilerim. Temennimiz, Foça endüstriyel ve ekosistem yönünden zengin bir yapıya sahip bölge, şu an yalnızca sardalye, hamsi çıkmıyor içinde istavriti var, palamutu ve kolyozu var. Bütün balıkçılarımıza filomuza bol bereketli bir sezon dilerim " dedi

Balıkçı Hüseyin Behçet " dededen babadan, atadan 3 kuşak balıkçılıktan geliyorum, Hayırlısı ile dün akşam sezonumuzu açtık. Artık eylül mevsimi ile beraber sardalye, hamsi, palamut, lüfer bolca çıkmaktadır. Fiyatları da uygundur.

Her Eve Her Keseye Uygun Balıklar Çıkıyor

Hüseyin Behçet balık fiyatlarının uygun olduğunu " Bir Köpük kutusu yaklaşık 14-15 kiloluk sardalye fiyatı bugün 500 Liradan alıcı bulmaktadır. Bir köpük kutusu 14 adet palamut 1400 Liradan, Tekir balığı fiyatları 80 liradan 400 liraya kadar alıcı bulmakta. Tavuk balığı 200-250 Lira bandında her eve her keseye uygun balıklarımız var" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi İzmir'de av yasağı bitti, balıkçılar yeni sezona 'Vira Bismillah' dedi - Son Dakika

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