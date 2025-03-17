İzmir'de Fahiş Fiyat Denetimi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

İzmir'de Fahiş Fiyat Denetimi

İzmir\'de Fahiş Fiyat Denetimi

İzmir'de marketlere yapılan denetimlerde haksız fiyat artışları tespit edildi, yüksek ceza uygulanacak.

17.03.2025 11:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de Ramazan Bayramı öncesi marketlere yönelik haksız ve fahiş fiyat denetimi yapıldı. Tüketicilerin talep ettiği ürünlerin fiyatlarına haksız artış yaptığı tespit edilen tüm gıda işletmelerine, her bir aykırı eylem için 1 milyon 439 bin 300 TL'ye varan idari para cezasının uygulanacağı belirtildi.

Ticaret Bakanlığı'nca Ramazan Bayramı öncesi 81 ilde, tüketicinin haksız ve fahiş fiyata karşı korunması amacıyla yapılan denetimler sürüyor. İzmir ve 10 ilde de bugün eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi. İzmir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, marketlerdeki raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı, faturaları inceleyip gramaj kontrolü yaptı.

Her bir aykırı eylem için 1 milyon üzerinde ceza

İzmir Ticaret İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Ramazan ayı içerisinde kentimizde vatandaşlarımızın hem fahiş fiyata hem de haksız rekabete konu olabilecek eylemlerden dolayı herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmaması adına hızlı tüketim malları toptancıları ile marketler ve birçok sektör yakın izleme ve denetime tabi tutulmuştur. Yapılan denetimler sonucunda, Ramazan ayını fırsata çevirmeye çalışan ve tüketicilerimizin talep ettiği ürünlerin fiyatlarına haksız artış yaptığını tespit ettiğimiz toptancı, market ve tüm işletmeler Bakanlığımıza rapor edilmekte ve Bakanlığımızca bu işletmelere her bir aykırı eylem için 1 milyon 439 bin 300TL'ye varan idari para cezası uygulanmaktadır. Ayrıca fiyat etiketi yönünden de mevzuata aykırı her ürün için de Müdürlüğümüzce 3 bin 149 TL idari para cezası uygulanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

İftar menüleri de denetleniyor

Açıklamanın devamında, Ramazan ayında, lokanta ve restoranlarda iftar için oluşturulan menülerin de denetlenmekte olduğu, mevzuata aykırılık tespit edilen işletmelere her aykırılık için idari yaptırımın uygulandığı aktarıldı.

6 milyon TL üzerinde ceza uygulandı

Öte yandan, İzmir'de yılın ilk iki ayında 6 binin üzerinde işletmede yaklaşık 150 bin ürünün haksız fiyat ve fiyat etiketi mevzuatı kapsamında denetlendiği, 6 milyon TL'nin üzerinde idari para cezasının uygulandığı belirtildi. Vatandaşlara ise haksız ve fahiş fiyat artışları yapan işletmeleri, bakanlığa veya il müdürlüğüne bildirmeleri konusunda uyarılarda bulunuldu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı, Ekonomi, Yaşam, izmir, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İzmir'de Fahiş Fiyat Denetimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zirvede büyük fark var Süper Lig’de şampiyonluk oranları değişti Zirvede büyük fark var! Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti
Kadın öğretmen, saatlerce eski öğrencilerinin tecavüzüne uğradı Kadın öğretmen, saatlerce eski öğrencilerinin tecavüzüne uğradı
Dedikodular doğru çıktı Nesrin Cavadzade’nin set aşkı gerçek oldu Dedikodular doğru çıktı! Nesrin Cavadzade'nin set aşkı gerçek oldu
Apartman yöneticisinden kuryeye ağır sözler: Köpeksin, insan değilsin Apartman yöneticisinden kuryeye ağır sözler: Köpeksin, insan değilsin
2 yıl sonra futbola geri dönen Dele Alli, sadece 9 dakika sahada kalabildi 2 yıl sonra futbola geri dönen Dele Alli, sadece 9 dakika sahada kalabildi
Bu Avrupa ülkesine sakın gitmeyin Açık açık ölümle tehdit ettiler Bu Avrupa ülkesine sakın gitmeyin! Açık açık ölümle tehdit ettiler
Dev bankalardan çok konuşulacak altın öngörüsü Dev bankalardan çok konuşulacak altın öngörüsü
Annesinin tabutu başında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti Annesinin tabutu başında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
TikTok’ta canlı yayın yaparken kamyonun altına girdiler TikTok'ta canlı yayın yaparken kamyonun altına girdiler
Hepsi de Premier Lig’den 5 takım birden Semih Kılıçsoy için sıraya girdi Hepsi de Premier Lig'den! 5 takım birden Semih Kılıçsoy için sıraya girdi
Ünlü grubun kemancısı Cem Gülgel 23 yaşında hayatını kaybetti Ünlü grubun kemancısı Cem Gülgel 23 yaşında hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu, kendisinden 23 yaş küçük sevgilisi ile gizli düğünle evlendi Ünlü oyuncu, kendisinden 23 yaş küçük sevgilisi ile gizli düğünle evlendi
Üniversite okumaya geldiği İstanbul’da gol krallığına oynuyor Üniversite okumaya geldiği İstanbul'da gol krallığına oynuyor
Kendilerini uyarmaya gelen polislere saldırdılar, ortalık savaş alanına döndü Kendilerini uyarmaya gelen polislere saldırdılar, ortalık savaş alanına döndü
Gözlerin çevrildiği DEM Parti ve MHP görüşmesi başladı Bahçeli’nin de bir mesajı var Gözlerin çevrildiği DEM Parti ve MHP görüşmesi başladı! Bahçeli'nin de bir mesajı var

11:03 Gözlerin çevrildiği DEM Parti ve MHP görüşmesi başladı Bahçeli’nin de bir mesajı var Gözlerin çevrildiği DEM Parti ve MHP görüşmesi başladı! Bahçeli'nin de bir mesajı var
10:53 Koç Holding ve Ford Türkiye’den çıkıyor mu Ali Koç yanıt verdi Koç Holding ve Ford Türkiye'den çıkıyor mu? Ali Koç yanıt verdi
10:12 Elini ayağını bağlayıp fuhuş yaptırmışlar Nesrin ömrünün baharında hayata gözlerini yumdu Elini ayağını bağlayıp fuhuş yaptırmışlar! Nesrin ömrünün baharında hayata gözlerini yumdu
08:27 Husiler: ABD’ye ait uçak gemisi USS Harry Truman 2. kez hedef alındı Husiler: ABD'ye ait uçak gemisi USS Harry Truman 2. kez hedef alındı
18:57 Bir ilk olacak Beşiktaş’tan tarihe geçecek transfer hamlesi Bir ilk olacak! Beşiktaş'tan tarihe geçecek transfer hamlesi
18:42 Trump’ın Özel Temsilcisi Witkoff: Trump ve Putin bu hafta görüşebilir Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff: Trump ve Putin bu hafta görüşebilir
18:27 Karadeniz’de ağlara fener balığı takıldı, gören şaştı kaldı Karadeniz'de ağlara fener balığı takıldı, gören şaştı kaldı
18:25 Halk TV’den ayrılan gazetecilerin yeni adresi belli oldu Halk TV'den ayrılan gazetecilerin yeni adresi belli oldu
18:23 2 saniyede kırmızı kart çıktı Göztepe ile Eyüpspor 1-1 berabere kaldı 2 saniyede kırmızı kart çıktı! Göztepe ile Eyüpspor 1-1 berabere kaldı
18:12 Karaman’da aynı aileye üçüncü molotofkokteyli saldırı Karaman'da aynı aileye üçüncü molotofkokteyli saldırı
18:05 Bu sezon bir ilki başardılar Hatayspor, Sivasspor’u 3-2 mağlup etti Bu sezon bir ilki başardılar! Hatayspor, Sivasspor'u 3-2 mağlup etti
17:55 New York’ta korkutan olay: 49 yaşındaki kişiyi ateşe verdiler New York'ta korkutan olay: 49 yaşındaki kişiyi ateşe verdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2025 12:30:12. #7.11#
SON DAKİKA: İzmir'de Fahiş Fiyat Denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.