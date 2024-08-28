İzmir'de İlk Kez Kenevir Hasadı Yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

İzmir'de İlk Kez Kenevir Hasadı Yapıldı

İzmir\'de İlk Kez Kenevir Hasadı Yapıldı

İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Helvacı Mahallesi'nde izinli ve kontrollü olarak lif ve tohum üretimi amacıyla ekimi yapılan kenevirin hasadı gerçekleştirildi. Hasat programına çeşitli yetkililer ve çiftçiler katıldı.

28.08.2024 10:13
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İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Helvacı Mahallesi'nde ilk kez izinli ve kontrollü olarak lif ve tohum üretimi amacıyla ekimi yapılan kenevirin hasadı gerçekleştirildi.

Hasat programına Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Battal Kürşad Sevim, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Engin Altunoğlu, Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Selim Aksakal, Aliağa Ziraat Odası Başkanı Gökhan Edremit, AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Demir ve çok sayıda çiftçi katıldı.

Türkiye'de yasal düzenlemeler çerçevesinde gerçekleştirilen kenevir yetiştiriciliği kapsamında, Helvacı Mahallesi'nde 3D Çevre Teknolojileri Sanayi firmadı tarafından 22 dekar alanda üretim yapıldı. Üretimde Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün tescilini yaptığı Narlısaray çeşidi kenevir tohumları kullanıldı. 22 dekarlık alana toplam 88 kg kenevir tohumu ekildi. Üretim sahasının korunması ve yasal düzenlemelere uygun bir süreç yürütülmesi için gerekli güvenlik önlemleri alındı. İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün teknik personeli, ürünün gelişim sürecinde düzenli kontroller gerçekleştirdi.

Hasat edilen kenevirlerin işlenmesi ve pazara sunulması süreci, ilgili firmalar ve yetkili merciler tarafından yakından takip ediliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, hasat sırasında yaptığı konuşmada, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün kenevir üzerine yürüttüğü çalışmalara değinerek, Enstitünün adaptasyonunu ve tescilini yaptığı Narlısaray çeşidinin özellikle iyi lif verimiyle öne çıktığını belirtti. Şahin, "Bundan sonraki süreçte, bölgemizdeki üreticiler, ekimi yapılan kenevirin demonstrasyonunu görecek ve bu değerli bitkinin yaygınlaşması adına ekim alanlarını genişleteceklerdir. Parça parça ekim yapmak yerine büyük alanlarda ekim yapılması, hem kontrollü üretim için hem de hasat kolaylığı açısından önemlidir. Bakanlık olarak bu şartlar altında üreticilerimizi desteklemeye devam edeceğiz," dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi İzmir'de İlk Kez Kenevir Hasadı Yapıldı - Son Dakika

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