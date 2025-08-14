İzmir'de İlk LPG'li Megane Taksi Tanıtıldı - Son Dakika
Ekonomi

İzmir'de İlk LPG'li Megane Taksi Tanıtıldı

İzmir'de İlk LPG'li Megane Taksi Tanıtıldı
14.08.2025 13:19
İzmir'de özel üretim LPG'li Renault Megane taksi tanıtıldı, ilk satış gerçekleştirildi.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ile Ermat Grubu iş birliği kapsamında, 1.3 motor hacmine sahip LPG'li özel üretim Renault Megane model ticari taksi, İzmir'de düzenlenen lansmanla tanıtıldı. İlk satışın yapılmasıyla birlikte araç, Türkiye'de ilk kez İzmir'de trafiğe çıkacak.

Ermat'ın Gaziemir'deki bayisinde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, Ermat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özerinç, Satış Direktörü Orhan Ekinci, Satış Şefi İlker Kata ve çok sayıda taksi sahibi katıldı. Firma tarafından taksi kullanımına özel olarak tasarlanan araç, ilk olarak Bozyaka Poliklinik Taksi Durağı'ndan Metin Ak'a satıldı. İlk satışa özel fiyatın 1 milyon 300 bin TL olarak belirlendiği belirtildi. Konuşmaların ardından tanıtımı yapılan özel üretim taksi, davetliler tarafından detaylı şekilde incelendi. Taksiciler, aracın iç ve dış tasarımı ile teknik özellikleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

"Esnafımızın hayal ettiği araç üretildi"

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, lansman töreninde yaptığı konuşmada, aracın tamamen taksici esnafının talepleri doğrultusunda üretildiğini belirterek şunları söyledi: "Bize daha fazla teknik özelliğe sahip, güçlü motorlu, 1.3 motor hacminde, manuel vitesli, benzinli ve LPG dönüşümlü, iç ve bagaj hacmi geniş bir araç beklentimizi ilettik. Renault yetkilileri de bu sesimizi duyarak Avrupa'nın çeşitli ülkelerindeki fabrikalarında araştırma yaptı. Mevcut Megane kasası üzerinde küçük değişiklikler yaparak otomatik şanzımanı manuele çevirdiler. Böylece esnafımızın hayal ettiği, beklediği araç ortaya çıktı."

"İzmirli müşterilere daha kaliteli ulaşım sunulacak"

Özkan, özel üretim araçların İzmir yollarında hizmet vermeye başlamasıyla birlikte vatandaşlara daha kaliteli ulaşım sağlanacağını vurgulayarak, "Bu tip araçların piyasaya sürülmesi, İzmirli müşterilerimizin ve vatandaşlarımızın daha konforlu, güvenli ve kaliteli taşımacılık hizmeti almasına imkan sağlayacak. Bundan dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"İzmir yine bir ilke imza attı"

İzmir'in her konuda olduğu gibi yine bir ilke imza attığını belirten Özkan, "Bu, Türkiye'de şu anda 'Megane Taksi' olarak adlandırılan ilk örnek araç. İnşallah İzmirli hemşehrilerimiz kazasız belasız bu araçlarla hizmet alırlar. İzmir her konuda olduğu gibi ilklerin şehri olmuştur" ifadelerini kullandı. Projeyi 6 ay önce başlattıklarını belirten Özkan, "İzmir Şoförler Odası yönetimi olarak yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla birlikte bu çalışmayı başlattık. Geldiğimiz noktada, hem ilk örnek olması hem de İzmir'in bu konuda öncülük yapması bizi mutlu ve gururlu kılıyor. Bugün itibariyle ilk satış gerçekleşti. Bozyaka Poliklinik Taksi Durağı'ndan esnafımız Metin Ak'a 1 milyon 300 bin TL'ye satıldı. Pazarlığını da bizzat ben yaptım. Hayırlı olsun" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

