İzmir'de Rüzgar Enerjisi Potansiyeli Artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

İzmir'de Rüzgar Enerjisi Potansiyeli Artıyor

İzmir\'de Rüzgar Enerjisi Potansiyeli Artıyor

İzmir açıklarındaki rüzgar ölçüm verileri, deniz üstü rüzgar santralleri için uygun bölgeyi onayladı.

01.11.2024 11:47
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Türkiye'nin ilk deniz üstü rüzgar ölçüm direğinden alınan 10 aylık veriler, İzmir açıklarının rüzgardan elektrik üretimi için elverişli olduğunu ortaya koydu.

Türkiye'de rüzgar türbinlerinin ilk kurulduğu şehir olan İzmir, potansiyeli ve sahip olduğu kurulu gücün yanı sıra sektöre ekipman üretiminin burada kümelenmesiyle "temiz enerjinin başkenti" olarak nitelendiriliyor.

Kentte temiz enerji ve teknolojileri sektörünü daha ileriye taşımak hedefiyle İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü işbirliğinde İzmir Denizüstü Rüzgar Ölçümü projesi yürütülüyor.

Proje kapsamında Aliağa açıklarındaki Küçük Ada'ya 40 metre yükseklikte deniz üstü rüzgar ölçüm direği kuruldu. Ölçüm direği üzerinde bulunan hassas cihazlar sayesinde bölgenin rüzgar kapasitesiyle ilgili veri toplandı. Ölçüm direğinden ocak ayından bu yana alınan veriler, Çandarlı Körfezi'nden Karaburun açıklarına kadar olan bölgenin deniz üstü rüzgar santrali kurulumu açısından elverişli olduğunu gösterdi.

Verilerin bu bölgeye deniz üstü rüzgar enerjisi santrallerinin kurulmasının yolunu açarak, kentin karadaki rüzgar enerjisi üretim gücünü deniz üstüne de taşıması ve temiz enerji başarısını artırması bekleniyor.

Veriler yatırımcılarla paylaşılacak

İZKA Genel Sekreteri Mehmet Yavuz, AA muhabirine, Türkiye'nin 2035 Yılı Enerji Vizyonu'nda 5 gigavatlık deniz üstü rüzgar enerjisi hedefi olduğunu, İzmir'in bu hedefin gerçekleşmesinde önem taşıdığını söyledi.

İzmir'de rüzgar enerjisi sanayisinin deniz üstü rüzgar santrallerine de hizmet edecek şekilde gelişebileceğini anlatan Yavuz, "Ülkemizde orta vadede birçok deniz üstü rüzgar santrali kurulması gündemde. Bu santrallerin konumları, güçlü rüzgarların bulunduğu alanlara göre belirlenecek. Dolayısıyla İzmir başta olmak üzere Ege kıyıları ve Marmara Denizi deniz üstü rüzgar santrallerinin kurulması için önemli potansiyel taşıyan bölgeler olarak dikkati çekiyor." dedi.

Yavuz, ölçüm direğinden veri toplamaya devam ederek kentin kıyılarında deniz üstü rüzgar enerjisi için veri tabanı oluşturacaklarını belirtti.

Veri tabanının yatırımcı açısından önemine değinen Yavuz, şunları kaydetti:

"Bir yatırımcı olarak rüzgar potansiyelinin en yüksek olduğu yerde santrali kurmak istersiniz. Dolayısıyla biz bu bilgiyi yatırımcılarla paylaşacağız. İzmir zaten rüzgarı bol olan bir coğrafya ve karada da rüzgar santrallerimiz var. Ölçüm direğindeki ilk sonuçlara baktığımızda Çandarlı Körfezi, Nemrut Körfezi'nden Karaburun açıklarına kadar olan bölgenin rüzgar potansiyeli çok yüksek. Dolayısıyla bu alanlar deniz üstü rüzgar santralleri için en olası yerler olarak öne çıkıyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İzmir'de Rüzgar Enerjisi Potansiyeli Artıyor - Son Dakika

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