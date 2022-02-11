Üye Girişi
İzmir'de taksi ücretlerine fiyat ayarlaması hazırlığı - Son Dakika

İzmir'de taksi ücretlerine fiyat ayarlaması hazırlığı

11.02.2022 10:56
İzmir'de taksi ücretlerine fiyat ayarlaması hazırlığı

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, ticari araçlara indirimli akaryakıt verilmesi çağrısında bulundu.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, ticari araçlara indirimli akaryakıt verilmesi çağrısında bulundu.

İzmir'de taksici esnafı, Kasım ayında indi-bindi ücreti ve kilometre başına fiyatlarda artış yapmıştı. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık da, son yapılan zammın ardından bugüne, akaryakıt fiyatlarının arttığını belirterek, ticari araçlara ÖTV ve KDV indirimli akaryakıt verilmesini istedi.

"Fiyat ayarlaması ile ilgili bir çalışmamız şu an mevcut"

Yakın zamanda taksi ücretlerinde yeniden bir artışın mecburen yapılacağının da sinyalini veren Başkan Anık, "Şu an ortalama bir taksi İzmir içerisinde yaklaşık 500 liralık akaryakıt tüketiyor. Taksi ücretlerine yeni bir ayarlama ile ilgili çalışmalarımız mevcut ama zam yapmak da çare değil. Mecburen fiyat ayarlaması ile ilgili bir çalışmamız şu an mevcut. Bu hemen yarın olacak diye bir şey yok ama mutlaka bir ayarlama yapmak zorundayız. Bu konuda bir hazırlığımız var" açıklamasında bulundu.

Fosil yakıtlara çözüm elektrikli araçlar mı?

Yakın zamanda elektrikli araçlara geçişin de kaçınılmaz olduğunu söyleyen Başkan Anık, elektrikli araçlarda da ÖTV ve KDV indirime gidilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Anık, "Durum gösteriyor ki biz bu olumsuzluğu fosil yakıtlarla düzeltemeyeceğiz. Elektrikli araçlara rağbet ilerleyen zamanlarda elbette ki söz konusu olacak gibi görünüyor. Elektrikli araçlarda da ÖTV ve KDV indiriminin düzenlenmesi ve teşvik edilmesi gerekiyor diye düşünüyorum" dedi. - İZMİR

İzmir'de taksi ücretlerine fiyat ayarlaması hazırlığı
İzmir'de taksi ücretlerine fiyat ayarlaması hazırlığı
İzmir'de taksi ücretlerine fiyat ayarlaması hazırlığı

YORUMLAR
500

Esnaf Odası, Celil Anık, Taksi, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İzmir'de taksi ücretlerine fiyat ayarlaması hazırlığı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
11:14 Halk TV'de hava durumunu alt yazısı geçerken "Dersim" yazılması sosyal medyada gündem oldu
11:12 Merkez Bankası açıkladı: Enflasyon tahmini yükseldi, dolar tahmini düştü
11:00 Tarım Kredi'den gübre fiyatlarına indirim
10:59 İmamoğlu'ndan, Kılıçdaroğlu'nun "Elektrik faturamı ödemiyorum" çağrısı sonrası yeni hamle
10:57 Yanlışlıkla sepete 3 ürün ekleyen Demet Akalın kendisine "Vizyonsuz" diyen kişiye öfke kustu
10:09 Havalar ısındıkça umut artıyor! Krediler ikinci el araç piyasasını etkiledi
10:32 Son dakika haberi... Arjantin'de orman yangını: 335 bin hektarlık alan kül oldu
10:31 İki isim de suikaste kurban gitti! Halil Falyalı ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ortak oldukları ortaya çıktı
10:15 Peru'da yolcu otobüsü vadiye yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var
10:11 Son Dakika: Cari denge aralıkta 3,8 milyar dolar açık verdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 11:17:47. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de taksi ücretlerine fiyat ayarlaması hazırlığı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement