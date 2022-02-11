İzmir'de taksi ücretlerine fiyat ayarlaması hazırlığı

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, ticari araçlara indirimli akaryakıt verilmesi çağrısında bulundu.

İzmir'de taksici esnafı, Kasım ayında indi-bindi ücreti ve kilometre başına fiyatlarda artış yapmıştı. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık da, son yapılan zammın ardından bugüne, akaryakıt fiyatlarının arttığını belirterek, ticari araçlara ÖTV ve KDV indirimli akaryakıt verilmesini istedi.

"Fiyat ayarlaması ile ilgili bir çalışmamız şu an mevcut"

Yakın zamanda taksi ücretlerinde yeniden bir artışın mecburen yapılacağının da sinyalini veren Başkan Anık, "Şu an ortalama bir taksi İzmir içerisinde yaklaşık 500 liralık akaryakıt tüketiyor. Taksi ücretlerine yeni bir ayarlama ile ilgili çalışmalarımız mevcut ama zam yapmak da çare değil. Mecburen fiyat ayarlaması ile ilgili bir çalışmamız şu an mevcut. Bu hemen yarın olacak diye bir şey yok ama mutlaka bir ayarlama yapmak zorundayız. Bu konuda bir hazırlığımız var" açıklamasında bulundu.

Fosil yakıtlara çözüm elektrikli araçlar mı?

Yakın zamanda elektrikli araçlara geçişin de kaçınılmaz olduğunu söyleyen Başkan Anık, elektrikli araçlarda da ÖTV ve KDV indirime gidilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Anık, "Durum gösteriyor ki biz bu olumsuzluğu fosil yakıtlarla düzeltemeyeceğiz. Elektrikli araçlara rağbet ilerleyen zamanlarda elbette ki söz konusu olacak gibi görünüyor. Elektrikli araçlarda da ÖTV ve KDV indiriminin düzenlenmesi ve teşvik edilmesi gerekiyor diye düşünüyorum" dedi. - İZMİR