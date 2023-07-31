İzmir'de Toplu Ulaşım Ücretlerine Yüzde 48 Zam - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de Toplu Ulaşım Ücretlerine Yüzde 48 Zam

31.07.2023 13:28

İzmir Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), toplu ulaşım ücretlerine yüzde 48 oranında zam yaptı. İzmir'de belediyeye ait toplu taşıma araçlarına ilk biniş ücreti 13 TL'ye yükseldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin artan akaryakıt fiyatları nedeniyle toplu ulaşım ücretlerine zam yapılaması talebi, İzmir UKOME'DE kabul edildi. UKOME'de alınan kararla 8,78 lira olan ilk biniş ücreti 13 liraya yükseldi. 3,5 lira olan ilk aktarma ücreti 6,5 lira, 2 lira olan ikinci aktarma ücreti ise 3,26 lira oldu. Toplu ulaşımda 3 lira olan öğrenci bileti 5,14 liraya yükseldi. 60 yaş ilk biniş 11,50 lira, birinci aktarma 5,76, ikinci aktarma 2,88 lira olarak belirlendi.

İzmir Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), toplu ulaşım ücretlerine yüzde 48 oranında zam yaptı. İzmir'de belediyeye ait toplu taşıma araçlarına ilk biniş ücreti 13 TL'ye yükseldi.

KERİM UĞUR

İzmir Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), toplu ulaşım ücretlerine yüzde 48 oranında zam yaptı. İzmir'de belediyeye ait toplu taşıma araçlarına ilk biniş ücreti 13 TL'ye yükseldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin artan akaryakıt fiyatları nedeniyle toplu ulaşım ücretlerine zam yapılaması talebi, İzmir UKOME'DE kabul edildi. UKOME'de alınan kararla 8,78 lira olan ilk biniş ücreti 13 liraya yükseldi. 3,5 lira olan ilk aktarma ücreti 6,5 lira, 2 lira olan ikinci aktarma ücreti ise 3,26 lira oldu.

Toplu ulaşımda 3 lira olan öğrenci bileti 5,14 liraya yükseldi. 60 yaş ilk biniş 11,50 lira, birinci aktarma 5,76, ikinci aktarma 2,88 lira olarak belirlendi.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR
500

İzmir, Zam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İzmir'de Toplu Ulaşım Ücretlerine Yüzde 48 Zam - Son Dakika


Son Dakika
13:51 Son Dakika: Beşiktaş, Ante Rebic'in transferi için Milan ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
13:46 Son Dakika: Beşiktaş, Ante Rebic'in transferini KAP'a bildirdi
13:49 Bartu Küçükçağlayan'ın konserinde sahneye iç çamaşırı fırlatıldı
13:45 Büyük Ev Ablukada'nın konserinden sahneye iç çamaşırı fırlatıldı! Bartu Küçükçağlayan iç çamaşırını eline alıp salladı
13:33 Esenyurt'ta iki kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin zanlılara yardım ettiği belirlenen bir kişi daha gözaltına alındı
13:30 Esenyurt'taki saldırıda zanlılara yardım eden 1 kişi daha yakalandı! Gözaltı sayısı 3'e yükseldi
13:18 Evladı vahşice öldürülen baba, tekel baskınına neden olan paylaşımını anlattı: 'Bana niye icra gönderdiniz?' yazdım
13:13 Evladı vahşice öldürülen baba, tekel baskınına neden olan paylaşımını anlattı: 'Bana niye icra gönderdiniz?' yazdım
13:16 Fenerbahçe, Cengiz'de çıkmaza girdi! Marsilya'nın istekleri bitmek bilmiyor
13:12 Fenerbahçe masadan kalkacak! Marsilya'nın istekleri kabak tadı vermeye başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2023 14:09:31. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de Toplu Ulaşım Ücretlerine Yüzde 48 Zam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement