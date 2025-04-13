İzmir'de Yenilikçi Fikirler Konferansı - Son Dakika
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Ekonomi

İzmir'de Yenilikçi Fikirler Konferansı

İzmir\'de Yenilikçi Fikirler Konferansı

Create in İzmir projesi, sürdürülebilir tasarım ve iş birliklerini ele alacak uluslararası bir konferans düzenliyor.

13.04.2025 12:09
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İzmir'de düzenlenecek 'Create in İzmir' projesiyle, alanında uzman akademisyenler, tasarımcılar ve iş dünyası tarafından; endüstriye yönelik yenilikçi fikirler, sürdürülebilir tasarım pratikleri ve kültürlerarası iş birlikleri ele alınacak.

Ege Bölgesi'ni yenilikçiliğin merkezi haline getirmek hedefiyle İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin (İEÜ) yürütücülüğünde hayata geçirilen 'Create in İzmir' projesi kapsamında düzenlenen GençYaratıcı Festival, 16 Nisan'da uluslararası bir konferansa ev sahipliği yapacak. İzmir İtalyan Konsolosluğu iş birliğiyle gerçekleştirilecek 'Yaratıcı Köprüler: İtalya ve İzmir' adlı konferansta; endüstrilerin geleceğini şekillendiren yenilikçi fikirler, sürdürülebilir tasarım pratikleri ve kültürlerarası iş birlikleri ele alınacak. İzmir Mimarlık Merkezi'nde, saat 12-30-18.00 arasında düzenlenecek konferans, herkese açık ve ücretsiz olacak.

İtalya ve Türkiye'den akademisyenleri, tasarımcıları ve iş dünyası temsilcilerini bir araya getirecek konferans; tasarım, moda, mimarlık, girişimcilik ve teknoloji alanlarında tartışma ortamı sunacak. Alanında uzman ve tanınmış isimlerin konuk olacağı konferansın açılış konuşmalarını; İzmir İtalya Konsolosu Daniele Bianchi, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Meclis Başkanı Selami Özpoyraz ve İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu gerçekleştirecek. Ardından da panellere geçmeden önce SID İtalyan Tasarım Topluluğu ve Cumulus Uluslararası Tasarım Ağı Başkanı Prof. Dr. Lorenzo Imbesi, 'Teknoloji ve Tasarım' başlıklı konuda değerlendirmelerde bulunacak. Imbesi, tasarımın dijital dönüşümle ilişkisini ve teknolojiyle birlikte yenilikçi süreçlerin nasıl dönüştüğünü ele alacak.

4 tematik panel

Konferans boyunca dört tematik panel oturumuyla yenilikçi endüstrilerdeki güncel konular değerlendirilecek. İlk panelde, İEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aslı Ceylan Öner moderatörlüğünde; Milano merkezli Isola Design Group'un kurucu ortakları Elif Reşitoğlu ve Gabriele Cavallaro ile Matera Tasarım Enstitüsü'nden Prof. Laura Barile ve Prof. Valentina de Carolis, yenilikçi toplulukların sosyal etkisi ve kültürel dönüşümdeki rolünü tartışacak. 'Sürdürülebilir Moda' panelinde ise İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yazgan Bulgun'un moderatörlüğünde, moda tasarımcısı Biagio Galotti, sürdürülebilirlik yaklaşımını ve özel sektördeki yansımalarını katılımcılarla paylaşacak.

Üçüncü oturum olan 'Üniversite ve İnovasyon' panelinde, İEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent Eren moderatörlüğünde, Napoli Federico II Üniversitesi İnovasyon Merkezi'nden Prof. Domenico Accardo ve Prof. Flora Amato ile İEÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burak Doğu, üniversite-sanayi iş birliğiyle geliştirilen inovasyon modellerini ele alacak.

Günün son paneli olan 'İş Birliği Ağları ve İnovasyon' oturumunda ise İZTO Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa Tanyeri moderatörlüğünde; İzmir İtalyan Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Pietro Alba, İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler ve Argotech CTO'su Andrea Accomazzo, uluslararası iş birliklerinin yenilikçi sektörlere etkisi üzerine deneyimlerini paylaşacak.

İzmir'in potansiyeli ortaya çıkıyor

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, Create in İzmir projesinin Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edildiğine dikkat çekerek, üniversite olarak projeye büyük önem verdiklerini söyledi. Prof. Dr. Abacıoğlu, "Proje kapsamında bugüne kadar yapılan etkinliklerde, İzmir'i yenilikçi ve teknoloji merkezi haline getirmek hedefiyle hareket edildi. Yenilikçi endüstriler ile teknoloji bir araya getirilerek İzmir'in geleceğini şekillendiren konular tartışmaya açıldı. Şimdiye dek çok sayıda konferans, festival ve söyleşi gerçekleştirildi. İzmir'in vizyonunu ve potansiyelini de açıkça ortaya koyan bu etkinlikler, kentimizin gelişimi için son derece değerli. 16 Nisan'daki uluslararası konferans, Türkiye'de bu yıl ilk kez düzenlenen İtalyan Yaratıcılık Festivali ve Made in Italy Günü kapsamında hayata geçirilecek. Bu konferansın, yenilikçi endüstrilerde çalışan profesyoneller, akademisyenler, girişimciler ve öğrenciler için kaçırılmayacak bir buluşma ortamı sağlayacağını düşünüyorum" diye konuştu. - İZMİR

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi İzmir'de Yenilikçi Fikirler Konferansı - Son Dakika

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