İzmir\'den DMEXCO 2025\'e Milli Katılım

İzmir Ticaret Odası, Avrupa'nın en önemli dijital pazarlama ve teknoloji etkinlikleri arasında yer alan, Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenecek DMEXCO 2025 Fuarı'na, Türkiye tarafından gerçekleştirilecek ilk "milli katılım" organizasyonunu düzenleyecek. 17-18 Eylül tarihleri arasında yapılacak fuara, sadece İzmir'den değil, tüm Türkiye'den firmalar, İzmir Ticaret Odası organizasyonu ile katılacak.

2024 yılında 90 farklı ülkeden, 680 katılımcı ve 40.000'in üzerinde profesyoneli bir araya getiren ve Google, Amazon Ads, Salesforce, Microsoft Advertising gibi küresel firmaların da yer aldığı DMEXCO 2025 Fuarı'na Türkiye'den yapılacak ilk milli ziyaret organizasyonu için geri sayım başladı.

Özgener'den davet

Teknoloji ve Dijital Pazarlamada gücümüzü dünyaya göstereceğimiz bu organizasyonun İzmir Ticaret Odası'nın ilk milli katılım organizasyonu olduğunu belirten İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Uluslararası bir fuara, ülkemizi temsilen ilk kez milli katılım gerçekleştiriyoruz. Fuara katılacak firmalar, Ticaret Bakanlığımızın desteklerinden %70 oranında faydalanabilecekler. Bilişim sektöründe faaliyet gösteren tüm firmalarımızı ülkemizin dijital pazarlama ve teknoloji gücünü Odamız milli katılım organizasyonunda tüm dünyaya sergilemeye davet ediyorum" dedi. - İZMİR