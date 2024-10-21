İzmir E-ihracat Merkezi Oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

İzmir E-ihracat Merkezi Oluyor

İzmir E-ihracat Merkezi Oluyor

İzmir Ticaret Odası, e-ihracat için yapılan görüşmelerle firmaları global pazara açmak istiyor.

21.10.2024 09:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Ticaret Odası, toplam ihracat içindeki payı giderek yükselen ve 2028' e kadar yüzde 10'a çıkarılması hedeflenen e-ihracatta İzmirli firmaların aktif yer alması için harekete geçti. E-ihracat hizmet paydaşlarıyla İzmirli firmalar arasındaki etkileşimi artırmak ve uluslararası pazarlarda yeni iş fırsatları oluşturma amacıyla düzenlenen ikili iş görüşmeleri etkinliğinde toplam 345 görüşme gerçekleştirildi. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, ülke çapında İzmir'i "e-ticaretin ve e-ihracatın merkezi" olarak konumlandırmak için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

İzmir Ticaret Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa Tanyeri'nin açılış konuşmasıyla başlayan "E-ihracat altyapı sağlayıcıları ile üyelerimiz arasında ikili iş görüşmeleri etkinliği"ne, e-ihracat hizmet sağlayıcı 20 firmanın yanısıra, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Nuray Eyigele İşleyen, Meclis Üyeleri Mehmet Özsaruhan, Selman Kara, Turusan Çiner, 80. E-Ticaret Grubu Meslek Komitesi üyeleri Aziz Ülkü, Gözde Çekiç, Utku Can Bilgin, Genel Koordinatör Pınar Karayılanoğlu ile üyeler katıldı.

İzmir Ticaret Odası olarak e-ticaret alanında yapılan etkinliklerin üyeler tarafından yoğun ilgiyle karşılandığının altını çizen İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Bu ilgi, üyelerimizin e-ihracat yoluyla global pazarlara açılma motivasyonlarının ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Etkinliğimizin, firmalarımızın dijital dünyada daha güçlü adımlar atarak uluslararası alanda kazançlı iş birliklerine imza atmalarına vesile olacağına inanıyoruz" dedi.

Özgener sözlerini şöyle sürdürdü: "Dijital dönüşümün en önemli unsurları arasında yer alan yapay zeka, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik gibi uygulamalar, firmalarımızın ileri teknoloji üretimi ve ihracatına katkı yapıyor. Yazılım, donanım ve siber güvenlik gibi kritik alanlarda yatırımları kolaylaştıracak ve tetikleyecek teşviklerin sunulması gerektiğine inanıyoruz. Böylece, sadece teknolojiyi kullanan değil, aynı zamanda yenilikçi çözümler üreten bir ekosistemin ortaya çıkacağını düşünüyoruz"

Firmaların e-ticaret operasyon süreçlerini yönetebilecek personel istihdamına yönelik giderlerin Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenmesinin yararlı olacağını ifade eden Özgener, "Dünyadaki başarılı örneklerden ilham alarak, ülkemizde ve özellikle İzmir'de "sınır ötesi e-ticaret serbest bölgesi" kurulmasının büyük bir fırsat oluşturacağını, bu bölgenin, gümrük ve vergi süreçlerinde kolaylık sağlayan, uçtan uca lojistik çözümleri sunan ve hedef pazarlara özel ödeme sistemleri ile donatılan "tek durak e-ticaret merkezi" olabileceğini düşünüyoruz. İzmir'in stratejik lojistik avantajı, yatırım çekme potansiyeli, yetişmiş iş gücü ve köklü dış ticaret kültürü ile sınır ötesi e-ticaret serbest bölgesi için en ideal şehirlerden biri olduğuna inanıyoruz. Böyle bir merkezin kentimizde kurulmasının, sadece yerel anlamda değil, kentimiz hinterlandına da büyük bir ivme kazandırarak ülkemizi dünya çapında e-ticaretin sayılı merkezlerinden biri haline getirebileceğini düşünüyoruz" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Teknoloji, İhracat, Ekonomi, Finans, izmir, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İzmir E-ihracat Merkezi Oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:58 3 kadının katili bakın kim çıktı İşte mezarlıktaki katliamın perde arkası 3 kadının katili bakın kim çıktı! İşte mezarlıktaki katliamın perde arkası
18:56 Yenidoğan çetesinin dehşeti yaşattığı annenin sözleri yürekleri dağladı: Çocuklarıma işkence yaptılar Yenidoğan çetesinin dehşeti yaşattığı annenin sözleri yürekleri dağladı: Çocuklarıma işkence yaptılar
17:41 Canlı yayında skandal FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi Canlı yayında skandal! FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi
16:50 İmamoğlu, Özel’in, “Cumhurbaşkanlığı adaylığı“ ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum İmamoğlu, Özel'in, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum
16:37 FETÖ elebaşı Gülen’in ölümüyle ilgili AK Parti’den ilk açıklama FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama
10:16 Bakanlık o şirketleri takibe aldı Bakanlık o şirketleri takibe aldı
10:01 Samsun’da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı Samsun'da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı
09:37 Elebaşı Gülen’in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler Elebaşı Gülen'in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler
09:32 TBMM’de yoğun ekonomi trafiği başlıyor TBMM'de yoğun ekonomi trafiği başlıyor
09:19 Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi
09:12 Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun!
09:08 Teröristbaşı Gülen’in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu Teröristbaşı Gülen'in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu
08:46 Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı
08:40 Samsunspor’un golü öncesi İrfan Can Kahveci’ye faul yapıldı mı Samsunspor'un golü öncesi İrfan Can Kahveci'ye faul yapıldı mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2024 20:31:18. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir E-ihracat Merkezi Oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.