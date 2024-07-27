İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, uluslararası sularda avcılık yapan gemileri denetledi

Ekonomi

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, uluslararası sularda avcılık yapan balıkçı gemilerini denetledi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Karaburun Balıkçı Barınağı'nda Ege Denizi'nin uluslararası sularında 15 Temmuz-31 Ağustos tarihlerinde avcılık yapmalarına izin verilen gemilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Balıkçıların av izinleri ve faaliyetlerini kontrol eden ekipler, denizlerin korunması ve sürdürülebilir avcılık için ilgilileri uyardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, denetimlerin etkin şekilde devam edeceğini belirtti.