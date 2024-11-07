İzmir Limanı'na 59. Kruvaziyer Gemisi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

İzmir Limanı'na 59. Kruvaziyer Gemisi

İzmir Limanı\'na 59. Kruvaziyer Gemisi

Seven Seas Navigator gemisi, İzmir Alsancak Limanı'na 500 yolcu ile yanaşarak toplam 150 bin yolcuya ulaştı.

07.11.2024 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Alsancak Limanı'na yılın 59. kruvaziyer gemisi olan 500 yolcu kapasiteli 'Seven Seas Navigator' yanaştı. Böylelikle 10 ayda kruvaziyerle limana gelen yolcu sayısı toplamda 150 bine ulaştı.

İzmir Alsancak Limanı, yılın 59. kruvaziyer gemisine ev sahipliği yaptı. Limana gelen 'Seven Seas Navigator' isimli kruvaziyer gemisi 500 yolcusuyla TCDD İzmir Alsancak Limanı'na demirledi. Böylelikle İzmir'e kruvaziyer gemileri ile 10 ayda toplam 150 bin yolcu gelmiş oldu. Gemiden inen turistler de kentte alışveriş yapma ve turistik yerleri dolaşma fırsatı elde edecek. Dev gemi bugün Yunanistan'a tekrardan hareket edecek.

"Türkleri çok seviyoruz"

İzmir'e İngiltere'den gelen Silwer çiftinden 70 yaşındaki Dale Silwer, " Türkiye'ye ikinci gelişimiz. Hava harika. Buraya geldiğimiz için çok mutluyuz" diye konuşurken, 72 yaşındaki Grag Silwer ise, "İzmir'de güzel bir gün geçireceğimize inanıyoruz. Rehberimizle gezindikten sonra fikir elde edeceğiz. Türkiye harika. İstanbul'da da harika deneyimler yaşadık. 1 gün burada kalacağız ve sonra Yunanistan'a gideceğiz. Türkleri çok seviyoruz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Alsancak Limanı, Alışveriş, Ekonomi, Ulaşım, Kültür, Turizm, Yaşam, izmir, Seas, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İzmir Limanı'na 59. Kruvaziyer Gemisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:59 Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen “Cinsel ilişki“ itirafı Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı
10:26 Amca Salim Güran ’kravat indirimi’ peşinde Duruşmaya siyah takım elbise ile geldi Amca Salim Güran 'kravat indirimi' peşinde! Duruşmaya siyah takım elbise ile geldi
10:12 Narin Güran davası öncesi adliye koridorlarında gergin anlar Narin Güran davası öncesi adliye koridorlarında gergin anlar
08:53 Orta Doğu’yu kan gölüne çeviren İsrail’i Donald Trump korkusu sardı Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren İsrail'i Donald Trump korkusu sardı
07:34 Narin Güran davasının ilk duruşması başladı Narin Güran davasının ilk duruşması başladı
15:34 Günler sonra sessizliklerini bozdular MasterChef jürilerinden Köfteci Yusuf yorumu Günler sonra sessizliklerini bozdular! MasterChef jürilerinden Köfteci Yusuf yorumu
15:31 Rize’de hakeme şok saldırı: Burnunu kırıp, kafatasını çatlattılar Rize'de hakeme şok saldırı: Burnunu kırıp, kafatasını çatlattılar
15:27 Prens William’dan Prenses Kate’in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı Prens William'dan Prenses Kate'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı
15:24 Trump kazandı: Yayında sinir krizi geçiren seçmenden ilginç hareket Trump kazandı: Yayında sinir krizi geçiren seçmenden ilginç hareket
15:13 Trump, Epstein tacizcilerini açıklama sözünü tutacak mı Trump, Epstein tacizcilerini açıklama sözünü tutacak mı?
15:10 Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’dan Fenerbahçe’ye küfür gibi sözler Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye küfür gibi sözler
15:05 Kırmızı bültenle aranan Türk’e Atina’da sokak ortasında infaz Kırmızı bültenle aranan Türk'e Atina'da sokak ortasında infaz
15:04 Mardin’de trafik kazası: 3 ölü, 5 yaralı Mardin'de trafik kazası: 3 ölü, 5 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 11:26:20. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir Limanı'na 59. Kruvaziyer Gemisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.