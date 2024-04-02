İzmir Limanı'na sezonun ilk kruvaziyeri yanaştı.
Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden 707 yolculu "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Mısır ziyaretinin ardından İzmir'e geldi.
Gemideki çoğunluğu Rus turistler, kent merkezindeki tarihi Kemeraltı Çarşısı ile Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti'ni ziyaret edecek.
Astoria Grande, gece Bartın'ın Amasra ilçesine hareket edecek.
-"Rezervasyonun artacağını düşünüyorum"
Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, AA muhabirine bu yıl kruvaziyer beklentilerinin çok büyük olduğunu söyledi.
Geçen yıl ülke genelinde 1,5 milyon yolcuya ulaşıldığını ifade eden Öztürk, "Bu seneki beklentilerimiz çok daha fazla. Kuşadası'nda 560, İzmir'e 68, Çeşme'ye 74 gemi bugünden rezervasyonlarını yapmış durumdalar. Rezervasyonun artacağını düşünüyorum. Türkiye genelinde 2024'ü çok rahat bir şekilde 2 milyon yolcuyla kapatırız." dedi.
Öztürk, İzmir'e daha fazla geminin gelmesi için çalışmalar yaptıklarını kaydederek, "Tüm fuarlara, tanıtım toplantılarına katılmaya gayret ediyoruz. Bunun yanı sıra direkt kruvaziyer temsilcileriyle ve bulundukları merkezlerdeki üstler yöneticileriyle İzmir'i, bölgemizi, tüm Türkiye'yi tanıtmaya gayret gösteriyoruz." diye konuştu.
Son Dakika › Ekonomi › İzmir Limanı'na sezonun ilk kruvaziyeri yanaştı - Son Dakika
MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, 31 Mart yerel yönetimler seçimlerinin sonuçlarının Malatya ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi. Akçin, yeni dönemin demokrasiye ve ülkenin geleceğine katkı sağlamasını umut ettiğini belirtti.
Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi, ülkede 100 milyon kilovatı aşkın toplam kurulu yeni enerji kapasitesine ulaşan eyalet düzeyindeki ilk bölge oldu. Bölgenin 100 milyon kilovatlık kurulu yeni enerji kapasitesi, yılda yaklaşık 230 milyar kilovat saat yeşil elektrik üretecek ve 190 milyon tondan fazla karbondioksit emisyonu azaltmaya eşdeğer 70 milyon ton standart kömür tasarrufu sağlayacak. Bölge, yıl içinde kurulu yeni enerji kapasitesine 40 milyon kilovat daha eklemeyi planlıyor ve bu sayede bölgedeki kurulu termik enerji kapasitesini geçmesi bekleniyor.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yapılan bir operasyonda, bir iş yerinde 165 adet 50 gramlık ve 50 adet 125 gramlık bandrolsüz nargile tütünü bulundu. Şüpheli şahıs hakkında işlemler başlatıldı.
Son yıllarda ülkemizde artan enflasyon ve yükselen döviz kurları nedeniyle pek çok teknolojik ürün için zam kaçınılmaz oldu. SSD'ler (Katı Hal Sürücü) de bundan nasibini aldı. Fakat son gelişmelere göre büyük bir zam daha yolda. Ancak bu zam sadece ülkemizde değil, dünya genelinde yaşanacak. Peki SSD fiyatı ne kadar artacak? İşte ayrıntılar… SSD fiyatları neden artacak? Son gelişmelere göre SSD pazarında tüketici talebinin artması ile birlikte yakın bir zamanda fiyat artışlarının yaşanacağı aktarılıyor. Üreticilerin büyük çoğunluğunun zam yapması bekleniyorken, özellikle Samsung ve Western Digital firmalarının birkaç ay önceki ekonomik gerilemenin ardından kar oranlarını ciddi seviyede artırmak istediği belirtiliyor. Market araştırma şirketi TrendForce'a göre tüketici SSD'leri için yüzde 10 ila 15 arasında bir fiyat artışı beklenirken, bu oranın kurumsal SSD'lerde ise yüzde 25'e kadar çıkacağı söyleniyor. Ancak sadece bununla kalmayacak. Aktarılan bilgilere göre önümüzdeki çeyreklerde de fiyat artışları yaşanacak ve zam oranı yüzde 40'a kadar çıkacak. Bu bağlamda şu anda fiyatların en ucuz seviyede olduğu söyleniyor. Son olarak bu durumun tüketicilere olumsuz yansısa da SSD sektörünün büyümesi için gerekli olduğu belirtiliyor. Kaynağa göre SSD fiyatları için yapılacak zamlar yakın zamanda hissedilmeye başlanacak. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sistemi üzerinde yapılan ödemelerde işlem tutar limitlerini yükseltti. Buna göre, tek seferde 100 bin TL'ye kadar para gönderimi yapılabilecek. Ayrıca FAST-TR Karekod sistemi üzerinden gerçekleştirilecek ödemeler için limit 250 bin TL olacak.
Kars Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde yapılan toplantıda, ilçe ve şube müdürleri tarafından sunumlar yapılarak Kars'ta hayata geçirilecek projeler, hayvan sağlığı ve hareketleri, kırsal kalkınma ve gıda denetimleri konuşuldu.
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Rusya'nın başkenti Moskova'da terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye ziyaretinde bulundu. Bağlıkaya ve beraberindeki heyet, saldırının gerçekleştiği Crocus City Hall'ün önüne çiçek bıraktıktan sonra Rusya Tur Operatörleri Birliği ATOR'u ziyaret etti. Bağlıkaya, turizmin dostluk köprüleri kurmada ve acıları dindirmede önemli bir rolü olduğunu belirterek, tüm Rus halkına sabır ve başsağlığı diledi. ATOR Başkanı Maya Lomidze ise ziyaretin kendileri için anlamlı olduğunu ifade ederek, benzer acıların bir daha yaşanmamasını temenni etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?