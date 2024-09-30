İzmir Limanlarına Gelen Yolcu ve Gemi Sayısı Açıklandı - Son Dakika
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Ekonomi

İzmir Limanlarına Gelen Yolcu ve Gemi Sayısı Açıklandı

İzmir Limanlarına Gelen Yolcu ve Gemi Sayısı Açıklandı

30 Eylül itibarıyla İzmir ve çevresindeki limanlara 518 gemi ile 744 bin yolcu geldi.

30.09.2024 17:17
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Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, 30 Eylül itibarıyla İzmir, Kuşadası Egeport ve Ulusoy Çeşme limanlarına 518 gemiyle 744 bin yolcunun geldiğini söyledi.

Şubenin eylül ayı meclis toplantısında konuşan Öztürk, İzmir Körfezi'ndeki balık ölümleri, koku ve kirliliğin devam ettiğini belirtti.

Acil müdahale için siyaset üstü ve bilimsel bir yaklaşımın sağlanmasından mutluluk duyduklarını ifade eden Öztürk, "Bilim insanları, devletimizin koordinasyonunda bir masa etrafına toplanarak, hızlıca harekete geçtiler. Kamuoyu da temiz bir körfezin İzmir için ne kadar değerli olduğunu idrak etti. Şu an Körfez konusunda acil eylem planları hazırlanıyor. Orta ve uzun vadeli plan kasım sonuna kadar hazırlanacak. Elbirliği ile temiz bir İzmir Körfezi hayaline kavuşacağımıza yürekten inanıyoruz." dedi.

Öztürk, balıkçıların İzmir Körfezi dışında Ege açıklarında avlandığını, vatandaşların gönül rahatlığıyla balık tüketebileceklerini anlattı.

Kentteki limanlarda ilk sekiz ayda 9 milyon 61 bin TEU konteyner elleçlendiğini aktaran Öztürk, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 civarında artış olduğunu kaydetti.

Yusuf Öztürk, kruvaziyer turizmine de değinerek, şu bilgileri paylaştı:

"30 Eylül itibarıyla İzmir Limanı'na 46 gemi ve 130 bin yolcu, Egeport Limanı'na 407 gemi ve 586 bin yolcu, Ulusoy Çeşme Limanı'na 65 gemi ve 28 bin yolcu geldi. Yunan hükümetinin adalara gelen yolculardan almayı planladığı ek vergi, kruvaziyer sektöründe çeşitli endişeler yaratsa da ülkemize yakın adaların vergi dışı tutulacağı beklentisi var."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İzmir Limanlarına Gelen Yolcu ve Gemi Sayısı Açıklandı - Son Dakika

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