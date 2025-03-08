İzmirli esnaf ve sanatkarlar, kredi limitlerinin arttırılmasını memnuniyetle karşıladı

İzmirli esnaf ve sanatkarlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kredi limitlerinin yükseltildiğini açıklamasının sektöre olumlu yansıyacağını düşünüyor.

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata, AA muhabirine, esnaf ve sanatkarların sınırlı sermaye yapısına sahip olduğunu, krediye ulaşımlarının diğer sektörlere göre daha zor olduğunu söyledi.

Esnafın kefalet kooperatifleri kanalıyla kullandığı kredilerin en önemli finans dayanağı olduğunu aktaran Ata, şunları kaydetti:

"Bu anlamda iyileştirme esnaf ve sanatkarlara bir can suyu niteliğinde olur. Bu kredilerin esnaf bazında özel anlamı vardır, diğer pek çok banka kredilerinden daha fazla tercih edilmektedir. Bu iyileştirme uzun zamandır beklenen durumdu. Pazartesinden itibaren yeni fiyatlamaya geçilecek. Bu tutarlar, esnaf için çok güzel oldu. Uzun zamandır esnaf kredi kullanmaya imtina ediyordu, bu durumun piyasada olumlu karşılık göreceğine inanıyorum."

Ege Mobilya Sanayici ve İş Adamları Derneği (EMODER) Başkanı İmran Yük ise bir süredir söz konusu düzenlemeyi beklediklerini, kredi faizlerinin düşürülmesi ve kredi limitinin yükselmesinin kendilerine önemli katkıları olacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'ndeki "Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar İftar Programında" yaptığı konuşmada, hazineden yüzde 50 sübvansiyonlu esnaf ve sanatkar kredi limitinin 750 bin liradan 1 milyon liraya yükseltildiğini, iş yeri ve ticari araç edinme esnaf kredi limitinin de 1,5 milyon liradan 2,5 milyon liraya çıkarıldığını açıklamıştı.