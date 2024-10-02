İZTO 100 Bin Üyeye Ulaşarak Tarih Yazdı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

İZTO 100 Bin Üyeye Ulaşarak Tarih Yazdı

İZTO 100 Bin Üyeye Ulaşarak Tarih Yazdı

İzmir Ticaret Odası, 100 bininci üyesi ile önemli bir başarıya imza attı. Üyelik belgesini alan Nilgün Berkmaner, kadın girişimciliğin önemine vurgu yaptı.

02.10.2024 10:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in köklü çınarı, 139 yıllık tarihiyle Türkiye'nin en eski ticaret odalarından biri olan İzmir Ticaret Odasının (İZTO) üye sayısı 100 bine ulaştı. Odaya kayıt olan 100 bininci üye NB Alüminyum İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi yetkilisi Nilgün Berkmaner, tebrik plaketini İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ile Meclis Başkanı Selami Özpoyraz'dan aldı.

İzmir Ticaret Odası'nda düzenlenen, plaket törenine, İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Elmasoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri İsmail Kahraman, Mehmet Şahin Çakan, Nuray Eyigele İşleyen ve Genel Sekreter Prof. Dr. Mustafa Tanyeri katıldı.

100 bininci üye NB Alüminyum İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi yetkilisi Nilgün Berkmaner'i tebrik eden İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "İzmir Ticaret Odamızın 100 bin üye sayısına ulaşmasının gururunu yaşıyoruz. Elbette konuyu sadece rakamsal olarak değerlendirmemek gerekiyor. İzmir Ticaret Odası olarak en temel hedefimiz; tüm üyelerimize, kentimize ve ülkemize katkı sağlamak, kentimizdeki tüm paydaşlarımız ile birlikte projeler üretip İzmirimizi ileriye taşımak. Üyemizin, kentimize değer katacak çalışmalara imza atmasını temenni ediyoruz. Kendisinin bir kadın girişimci olmasını ayrıca önemsiyor, kadınların iş hayatında var olmaları için yaptığımız çalışmalara da örnek olacağını düşünüyoruz" dedi.

NB Alüminyum İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi yetkilisi Nilgün Berkmaner ise, doğru yerde doğru zamanda olduğunu ifade ederek, "Şirketimin kuruluşunu yapmak için hep Eylül ayını bekledim. Neden olduğunu bilmiyorum ama tüm hazırlıklarımı Eylül ayına göre yaptım. İzmir Ticaret Odası'ndan aranıp 100 bininci üye olduğum söylendiğinde inanamadım. Gerçekten çok mutlu oldum. Bu motivasyonun iş hayatıma olumlu etkisi olacağına inanıyorum. Başta Yönetim Kurulu Başkanımız Mahmut Özgener olmak üzere tüm İzmir Ticaret Odası'na teşekkürlerimi iletiyorum" diye konuştu.

Barkmaner daha sonra şirketinin faaliyet gösterdiği, 64. Metal Kapı ve Pencere Grubu Olağan Meslek Komitesi Toplantısına katıldı. İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi Çetin Ural, Komite Başkanı Doğan Balta, Komite Başkan Yardımcısı Cengizhan Öcal ve Komite Üyesi Rüştü Nayir ile 64. Metal Kapı ve Pencere Grubu Üyelerinin katıldığı toplantıda, şirketinin faaliyet alanları hakkında bilgilendirmede bulundu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Türkiye, Ekonomi, İnşaat, Kadın, izmir, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İZTO 100 Bin Üyeye Ulaşarak Tarih Yazdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:18 İsrail, Lübnan’ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu
10:11 FETÖ’cü hakim Mustafa Karatay, Ankara’da saklandığı evde yakalandı FETÖ'cü hakim Mustafa Karatay, Ankara'da saklandığı evde yakalandı
09:55 Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel’e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı
09:30 Olay görüntü Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı Olay görüntü! Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı?
09:00 İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler
17:34 Serhat Akın’a pusu kurup ayağına sıkanların ifadeleri ortaya çıktı Serhat Akın'a pusu kurup ayağına sıkanların ifadeleri ortaya çıktı
17:34 Yapıcıoğlu’ndan “4. madde“ tartışmalarına yanıt: Bizim Cumhuriyet’le bir kavgamız yok Yapıcıoğlu'ndan "4. madde" tartışmalarına yanıt: Bizim Cumhuriyet'le bir kavgamız yok
17:15 Mehmet Topal’ın çalıştırdığı takım batıyor Mehmet Topal'ın çalıştırdığı takım batıyor
16:42 Kürsüde başka Meclis’te başka Bahçeli, topa tuttuğu Özgür Özel’le tokalaştı Kürsüde başka Meclis'te başka! Bahçeli, topa tuttuğu Özgür Özel'le tokalaştı
16:38 Acun, Torreira’yı da boş geçmedi: O yumruklar Türk futboluna kalktı Acun, Torreira'yı da boş geçmedi: O yumruklar Türk futboluna kalktı
16:27 Victor Osimhen’in sözleşmesindeki gizli madde gerçekleşirse Galatasaray paraya para demeyecek Victor Osimhen'in sözleşmesindeki gizli madde gerçekleşirse Galatasaray paraya para demeyecek
16:23 Arda Güler’den Ancelotti’ye rest: İstemiyorsan gideyim Arda Güler'den Ancelotti'ye rest: İstemiyorsan gideyim
16:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’ye geldiğinde yalnızca DEM Parti grubu ayağa kalkmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'ye geldiğinde yalnızca DEM Parti grubu ayağa kalkmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2024 12:28:00. #1.11#
SON DAKİKA: İZTO 100 Bin Üyeye Ulaşarak Tarih Yazdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement