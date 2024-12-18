İZTO, 2024\'te Rekor Fuar Desteği Sağladı

Ekonomi

Türkiye'de üyelerine düzenli olarak fuar teşviği veren ilk ve tek oda olan İzmir Ticaret Odası (İZTO), 2024 yılında bir rekora imza attı. Pandemi sonrasındaki süreçte fuarcılık çalışmalarının hız kazandığına dikkat çeken İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Rakamları incelediğimizde 2024 yılında, son 5 buçuk yılın toplam destek tutarına yakın destek ödemesi gerçekleştirildiğini görüyoruz. 2025 yılında hedefimiz, daha çok ülkeye ve fuara ulaşmak. Üyelerimizin farklı pazarlara açılmasına katkı sağlamaktan dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi.

İzmir Ticaret Odası, 2024 yılında da fuar desteklerine hız kesmeden devam etti. 2024 yılında yurtiçi ve yurtdışındaki fuarlara katılan 573 üyeye stantlı katılım teşviği verilirken bin 678 üyenin katılımıyla yurtiçindeki önemli fuarlara ziyaret organizasyonları düzenlendi. Bu organizasyonlara katılan bin 238 üyeye konaklama teşviği verildi. Yurt dışı fuarlara düzenlenen ziyaret organizasyonlarına katılan üye sayısı 2023 yılında 20 organizasyon kapsamında 520 iken, bu yıl toplam 31 yurtdışı fuara düzenlenen ziyaret organizasyonlarına 576 üye katıldı. 2024 yılında toplam, 2.827 üyemiz Odamız fuar desteklerinden faydalandı.

Hedef, uzak ülkeler

2018 yılı Nisan ayından 2023 yılı sonuna kadar üyelerine toplam 49 milyon 721 bin TL destek ödemesi yapan İzmir Ticaret Odası, sadece 2024 yılında, 5 buçuk yıllık destek tutarının tamamına yaklaşarak üyelerine 46 milyon TL fuar desteği sağladı. Yurt dışı organizasyonlarını Avrupa ve Orta Doğu dışına taşıyan İzmir Ticaret Odası, üyelerini Uzak doğu ve Amerika kıtasındaki fuarlarla buluşturdu. Güney Kore'de Seul ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Los Angeles'a fuar organizasyonları düzenlendi.

İzmir'e 3 yeni fuar kazandırıldı

İzmir Ticaret Odası bünyesinde çalışan 80 ayrı sektördeki meslek komitelerinden gelen önerilere istinaden, İzmir'e yeni fuarlar kazandırılmasına yönelik çalışmalar 2024 yılında da devam etti. Optic World İzmir 1. Optik, Gözlük, Oftalmoloji ve Teknolojileri Fuarı, Fashion Home- 1. İzmir Ev Tekstili Fuarı ve Izclean Endüstriyel Temizlik Ürünleri, Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı bu yıl ilk kez kapılarını açtı ve gelecek vadeden fuarlar arasında şimdiden yerini aldı.

Özgener: "İzmir'in fuarcılık ile ilgili misyonu tarihinden geliyor"

Uluslararası ticarete açılan yolda en önemli unsur olan fuarlara yönelik çalışmalara Meslek Komitelerinin önerileri doğrultusunda devam ettiklerini ifade eden İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Fuarcılık hizmetlerini yalnızca ticari olarak değerlendirmiyoruz. Kentimizin, fuarcılığın gelişmesi konusunda önemli bir misyon üstlendiği kanaatindeyiz. Tarihimizden gelen bu motivasyon bizi bu alanda fark yaratacak çalışmalar yapmaya itiyor. 2025 yılında daha fazla üyemizle, daha çok fuara katılacağız. Bu çalışmaların meyvelerini, daha fazla pazara, daha fazla iş hacmine daha çok ihracata ulaşarak toplayacağımıza inanıyoruz" dedi.

Özgener sözlerine şöyle devam etti: "Biz Oda olarak, her fuarda mutlaka yüzlerce katılımcı yer alsın, fuarı yüzbinler ziyaret etsin düşüncesi ile fuarcılığa nicelik açısından bir yaklaşımı doğru bulmuyoruz. Kentimizde fuarcılığın, sektöründe lider uluslararası fuarlarla birlikte, bulunduğu sektörün tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek katılımcı ve alıcılara ev sahipliği yapacak niş fuarlarla da gelişeceğine inanıyoruz. Bu nedenle, yıllık planlamamızı yaparken fuarların niteliğine de çok önem veriyoruz" - İZMİR