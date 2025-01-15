Japonya'dan Kaliforniya'ya 2 Milyon Dolar Yardım - Son Dakika
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Ekonomi

Japonya'dan Kaliforniya'ya 2 Milyon Dolar Yardım

Japonya, Los Angeles'taki orman yangınları için felaketzedelere 2 milyon dolar yardım ediyor.

15.01.2025 11:50
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Japonya hükümeti, ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles şehrindeki orman yangınları nedeniyle mağdur olan felaketzedelere 2 milyon dolar tutarında yardım sağlanacağını açıkladı.

ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles şehrinde 8 gün önce başlayan orman yangınları yıkıcı etkisini sürdürürken, Japonya'dan felaketin yaralarını sarmaya çalışan ABD'ye yardım eli geldi. Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, orman yangınları nedeniyle mağdur olan felaketzedelere Amerikan Kızılhaçı aracılığıyla 2 milyon dolar tutarında yardım yapılacağı belirtilerek, "Japonya, mağdurların yaralarının sarılması ve felaketten etkilenen bölgelerin mümkün olan en kısa sürede toparlanması için aktif olarak yardım sağlayacak" ifadeleri kullanıldı.

En az 25 kişi hayatını kaybetmişti

ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles şehrinin farklı bölgelerini adeta küle çeviren orman yangınlarında en az 25 kişi hayatını kaybetmişti. Toplamda yaklaşık 38 bin dönümlük alana yayılan yangınlar, 12 bini aşkın yapıyı kullanılamaz hale getirmişti. On binlerce kişiye tahliye uyarısı yapılmıştı. - TOKYO

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Japonya'dan Kaliforniya'ya 2 Milyon Dolar Yardım - Son Dakika

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SON DAKİKA: Japonya'dan Kaliforniya'ya 2 Milyon Dolar Yardım - Son Dakika
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