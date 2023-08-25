JP Morgan, Türkiye'ye ilişkin yıl sonu faiz ve enflasyon tahminini yükseltti - Son Dakika

JP Morgan, Türkiye'ye ilişkin yıl sonu faiz ve enflasyon tahminini yükseltti

Son Güncelleme: 25.08.2023 09:42

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz artışının ardından ABD'li yatırım bankası JP Morgan, Türkiye'ye ilişkin yıl sonu faiz ve enflasyon tahminini yükseltti. JP Morgan, yıl sonu faiz tahminini yüzde 35'e, enflasyon tahminini ise yüzde 62'ye çıkardı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dün piyasa beklentilerinin çok üzerinde bir faiz artışına gitti. Merkez, faizi yüzde 17,5'ten yüzde 25'e yükselterek son 4 yılın zirvesine çıkardı. Bu gelişme sonrası ABD'li yatırım bankası JP Morgan, Türkiye'ye ilişkin yıl sonu faiz ve enflasyon tahminini 5'er puan yükseltti.

"YIL SONU FAİZ TAHMİMİZİ YÜZDE 35'E YÜKSELTTİK"

Kurum Ekonomisti Fatih Akçelik yıl sonuna kadar her toplantıda 250'şer baz puan faiz artırımı beklediklerini belirterek, "Yıl sonu için politika faizi tahminimizi yüzde 30'dan yüzde 35'e yükselttik" dedi.

ENFLASYONDA ZİRVE İÇİN MAYIS AYINI İŞARET ETTİLER

JP Morgan ayrıca yıl sonu enflasyon beklentisini de yüzde 57'den yüzde 62'ye yükseltti. Enflasyonun gelecek yıl mayıs ayında yüzde 70 ile zirve yapacağı belirtilirken 2024 yılı beklentisiyse değişmeyerek yüzde 34'te kaldı.

Merkez Bankası, Finans, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi JP Morgan, Türkiye'ye ilişkin yıl sonu faiz ve enflasyon tahminini yükseltti - Son Dakika


Son Dakika
09:55 Lucescu'dan Beşiktaş'a olay benzetme: Afrika Milli Takımı'na karşı oynadık
09:42 JP Morgan, Türkiye'ye ilişkin yıl sonu faiz ve enflasyon tahminini yükseltti
09:30 Şenol Güneş, Beşiktaş tarihine geçti! Avrupa'da bileği bükülmüyor
09:19 Kadıköy sahilinde ulu orta ilişkiye giren 2 erkeği görüntüleyen genç: Dayı ayıp değil mi?
09:05 Hakan Peker, Safranbolu'dan belediye başkanı adayı olacak
08:55 Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün'ün İngiltere yolculuğu başladı! Yeni adresi Championship
08:41 Pentagon: Prigojin'le ilgili ilk değerlendirmemiz onun öldürüldüğü yönünde
08:29 Şarkıcı Ömür Gedik anneanne oldu
08:28 Ülke puanı yükselmeye devam ediyor! UEFA sıralamasında İskoçya'nın ensesine yapıştık
07:57 İstanbul Kağıthane'deki uyuşturucu baskınında çıkan çatışmada yaralanan polis memuru şehit oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2023 10:02:58. #1.12#
SON DAKİKA: JP Morgan, Türkiye'ye ilişkin yıl sonu faiz ve enflasyon tahminini yükseltti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement