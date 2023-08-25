JP Morgan, Türkiye'ye ilişkin yıl sonu faiz ve enflasyon tahminini yükseltti

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dün piyasa beklentilerinin çok üzerinde bir faiz artışına gitti. Merkez, faizi yüzde 17,5'ten yüzde 25'e yükselterek son 4 yılın zirvesine çıkardı. Bu gelişme sonrası ABD'li yatırım bankası JP Morgan, Türkiye'ye ilişkin yıl sonu faiz ve enflasyon tahminini 5'er puan yükseltti.

"YIL SONU FAİZ TAHMİMİZİ YÜZDE 35'E YÜKSELTTİK"

Kurum Ekonomisti Fatih Akçelik yıl sonuna kadar her toplantıda 250'şer baz puan faiz artırımı beklediklerini belirterek, "Yıl sonu için politika faizi tahminimizi yüzde 30'dan yüzde 35'e yükselttik" dedi.

ENFLASYONDA ZİRVE İÇİN MAYIS AYINI İŞARET ETTİLER

JP Morgan ayrıca yıl sonu enflasyon beklentisini de yüzde 57'den yüzde 62'ye yükseltti. Enflasyonun gelecek yıl mayıs ayında yüzde 70 ile zirve yapacağı belirtilirken 2024 yılı beklentisiyse değişmeyerek yüzde 34'te kaldı.