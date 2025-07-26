KAAN Uçağı'nın Endonezya'ya Satışı Gerçekleşti - Son Dakika
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Ekonomi

KAAN Uçağı'nın Endonezya'ya Satışı Gerçekleşti

KAAN Uçağı\'nın Endonezya\'ya Satışı Gerçekleşti
26.07.2025 15:25
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Türkiye, milli muharip uçak KAAN için Endonezya ile 48 adetlik sözleşme imzaladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan ve Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak KAAN Projesi kapsamında, Endonezya ile 48 adetlik satış sözleşmesi imzalandı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) devam ediyor.

Fuar kapsamında önemli işbirliği anlaşmaları devam ederken, bir imza da KAAN'ın Endonezya'ya satışı için atıldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan ve Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen milli muharip uçak KAAN için Endonezya ile 48 adetlik satış sözleşmesi imzalandı.

İmza törenine Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Endonezya Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanvekili Şuay Alpay ile TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu katıldı.

Türkiye tarafından milli imkanlarla tasarlanan, geliştirilen ve üretilen muharip uçak KAAN'ın Endonezya'ya satışına yönelik imzalanan anlaşma Türk savunma sanayisinin bugüne kadarki en büyük ihracat sözleşmesi olma özelliği taşıyor.

"Uzun soluklu bir işbirliğinin en önemli adımlarının birisini attık"

Anlaşma töreninin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, iki kardeş ülkenin ileriye dönük uzun soluklu iş birliğinin temelinin atıldığını belirterek, iki ülke liderinin ortaya koyduğu vizyonun somut bir adımının hayata geçirildiğini söyledi.

Türkiye ile Endonezya'nın savunma sanayisi alanında birçok programı birlikte ilerlettiklerini dile getiren Görgün, Endonezya Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin'in yeni sözleşmeler için IDEF'e geldiğini bildirdi.

Görgün, bugün iki ayrı sözleşme imzaladıklarını kaydederek, yaklaşık 1,5 ay önce KAAN konusunda iki devletin kararlılığını ortaya koyan devletten-devlete yapılan anlaşmayı imzaladıklarını anımsattı.

Bugün de sorumlu şirket TUSAŞ tarafından Endonezya Hava Kuvvetlerinin ihtiyacını karşılayacak KAAN'ın gerçek sözleşmesinin imzalandığını ifade eden Görgün, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu, sadece bir satış anlaşması değil. Şirketimiz Endonezya'daki kardeş şirketiyle de bu projede KAAN'ın üretiminde sorumluluk alabilecek şirketle de işbirliği yaptı ki bizim sağlıklı ve sürdürülebilir bulduğumuz model bu zaten. Hem var olan teknolojilerimizi paylaşmak hem de yerel kapasiteyi en etkin şekilde kullanarak birlikte gelişmeyi ve sonraki nesil ürünleri birlikte geliştirmeyi hedefliyoruz. Hem altyapı açısından hem insan kaynağı açısından birçok projede bunu kanıtladık. Bu güven veren bir yaklaşım. Bu güven veren yaklaşımın sonuçlarını da hep beraber alıyoruz. 5. nesil uçağımızın ilk sözleşmesi Endonezyalı kardeşlerimizle imzalanmış oldu. Hayırlı uğurlu olsun diyorum."

"En iyisini yapmayı istiyoruz"

Haluk Görgün, anlaşmanın Cumhuriyet tarihinin en büyük savunma sanayisi ihracat anlaşması olma özelliğini taşıdığının hatırlatılması üzerine, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu anlaşma farklı yönleriyle en, ilk vesaire ifade edilebilir. Biz hakikaten orasında değiliz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize verdiği sorumluluk ve yetki çerçevesinde yapabildiğimizin en iyisini yapma, dünyada var olandan daha iyisini yapma, hızlı yapma, maliyet etkin geliştirme ve yaptıklarımızı, geliştirdiklerimizi ortaya koyduklarımızı da dost ve müttefik ülkelerle paylaşma üzerine çalışıyoruz. Dünyada barışın tesis edilebilmesi, caydırıcı güç olabilmemiz için dost ve müttefik ülkelerle bunu birlikte geliştirip, yaygın hale getirebilmemiz ve sürdürülebilir işbirlikleri kurmamız esas."

Görgün, IDEF'in dünyadaki en büyük ilk 3 fuar arasında yer aldığını söyledi.

"Sınıfının en iyi firkateyni için de anlaşma imzaladık"

Savunma sanayisinde yerlilik oranının yüzde 83'e yükseldiğini vurgulayan Görgün, şu bilgileri verdi:

"Bu anlaşmadan hemen önce TAIS tersanemiz Endonezya'daki muhatabıyla deniz kuvvetleri için çok önemli ve çok anlamlı bir firkateyn sözleşme imzaladı. Dünyada sınıfında en iyi olarak ifade edilen bu firkateyn için uluslararası alanda yaptığımız bu anlaşmayla ve Endonezya'daki alt yüklenicilerle birlikte çalışma isteğimizle işte onun üzerindeki faydalı yüklere, silahlara baktığımızda ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN, TÜBİTAK SAGE, TÜBİTAK BİLGEM ve bu büyük entegratör şirketlerimizle beraber çalışan yüzlerce alt şirketimiz katkı sağlıyor. Biraz evvel onun gerçek sözleşmesi de imzalandı. Bunların görüşmeleri, çalışmaları büyük emek gerektiriyor. Bu çalışmalarda bize verilen hedefleri gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz."

Görgün, çalıştıkça, geliştirdikçe, açık oldukça, güven telkin ettikçe ve satış sonrası desteğe devam ettikçe birlikte gelişeceklerine ve büyüyeceklerine inandıklarını vurguladı.

"Başka ülkelerle de görüşüyoruz"

Haluk Görgün, geliştirdikleri projeler, mühimmatlar ve diğer projelerle ilgili çok sayıda rekor kırdıklarını belirterek, birçok ülke ile anlaşma imzaladıklarını söyledi.

KAAN'ın satışı için başka herhangi bir ülke ile görüşüp görüşmedikleri sorusuna Görgün, "Birçok ülke var. Bunlar oldukça sizlerle paylaşacağız." dedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Milli Muharip Uçak, Havacılık, Endonezya, istanbul, Ekonomi, TUSAŞ, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KAAN Uçağı'nın Endonezya'ya Satışı Gerçekleşti - Son Dakika

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