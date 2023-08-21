Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem maddesi, memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme pazarlığı olacak - Son Dakika

Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem maddesi, memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme pazarlığı olacak

Son Güncelleme: 21.08.2023 09:39

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Kabine'yi topluyor. Milyonların kilitlendiği toplantıda, memurun mali ve sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşme pazarlığı ele alınacak. Önceki toplantılarda hükümet ve memur temsilcileri ortak bir noktada uzlaşamazken, taraflar yarın bir kez daha masaya oturacak.

Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek. Toplantının ana gündemi ise milyonlarca memurun mali ve sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşme görüşmelerinde gelinen son durum olacak.

MEMURLARIN ZAM PAZARLIĞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'deki toplantıda 7'nci dönem toplu sözleşme görüşmelerinde gelinen son durum ele alınacak. 4 milyon memur ile 2.5 milyon memur emeklisinin yakından takip ettiği görüşmelerde hükümet 2'nci teklifinde memurlara 2024 için yüzde 25, 2025 için yüzde 11 zam teklif etti. Memur temsilcilerinden teklifin yeterli bulunmadığı açıklamaları gelirken, pazarlık süreci kabinede masaya yatırılacak. Memurlar için atılabilecek ek adımlar incelenecek.

KIBRIS'TAKİ GERGİNLİK ELE ALINACAK

Öte yandan toplantıda Kıbrıs'ta yeşil hatta bulunan Pile köyünden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden karayolunun inşa çalışmaları sırasında yaşanan gerginlik ede ele alınacak. Yol çalışmaları adadaki Birleşmiş Milletler güçlerince engellenmeye çalışıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti güvenlik güçleri ile BM güçleri arasında arbede çıktı. Adada yaşananlar Ankara'nın yakın takibinde. Gerginliğin azaltılması ve adadaki Türk halkının hak ve menfaatlerinin korunması için yapılabilecekler kabinede müzakere edilecek.

GENÇLERİN MERAKLA BEKLEDİĞİ VAAT DE DEĞERLENDİRİLECEK

AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan gençlerin ilk elektronik eşya alımlarında vergiden muaf tutulması uygulaması da masaya yatırılacak. Telefon, tablet, bilgisayar gibi elektronik eşyalardaki vergi indirimi için hükümet nezdinde yapılabilecekler ele alınacak.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
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Son Dakika Ekonomi Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem maddesi, memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme pazarlığı olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem maddesi, memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme pazarlığı olacak - Son Dakika
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