Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı gündemi nedir? - Son Dakika
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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı gündemi nedir?

07.08.2023 08:37

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda, iç ve dış politikadaki gelişmelerin yanı sıra ekonomideki son durum ele alınacak. Toplantının ana gündem maddesi ekonomideki gelişmeler olacak. Kabine toplantısı bugün gerçekleştirilecektir ancak saati henüz bilinmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tahıl Koridoru Anlaşması için Putin'le yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını Kabine'ye anlatacak ve bu konu detaylı ele alınacak. Dış yatırım odaklı ekonomi planı ve memurları ilgilendiren toplu sözleşme süreci de Kabine'de masaya yatırılacak. Ayrıca, Kabine toplantısında artan döviz rezervi, Avrupa'daki provokatif eylemler ve terör örgütü mensuplarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan saldırıları da ele alınacak.

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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda, iç ve dış politikadaki gelişmelerin yanı sıra ekonomideki son durum ele alınacak. Kabine toplantısı bugün gerçekleştirilecektir.

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Kabine toplantısı bugün gerçekleştirilecektir ancak saati henüz bilinmiyor.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ NEDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tahıl Koridoru Anlaşması için Putin'le yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını Kabine'ye anlatacak ve bu konu detaylı ele alınacak. Bu nedenle dünya liderlerinin gözü de bu toplantıda olacak. Öte yandan dış yatırım odaklı ekonomi planı ve memurları ilgilendiren toplu sözleşme süreci de Kabine'de masaya yatırılacak.

Kabine'nin en önemli konu başlıkları arasında yer alan ekonomiye geniş yer ayrılacak. ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan'ın organizasyonunda yaklaşık 50 yatırımcının katılımıyla yapılan toplantıya katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ayrıntıları paylaşacak.

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ARTAN DÖVİZ REZERVİ ELE ALINACAK

Bakan Şimşek dış yatırımcıları Türkiye'ye çekmeye yönelik yürütülen ekonomi yönetiminin geldiği noktayı anlatacak. Merkez Bankası'nın artan döviz rezervi de bu kapsamda ele alınacak.,

Hafta ortasında başlayan ve memurları ilgilendiren toplu sözleşme süreci de Kabine'de görüşülecek. Memur cephesinin beklentilerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kabine'ye iletecek.

AVRUPA'DAKİ PROVOKATİF EYLEMLER

Kabine toplantısında, İsveç başta olmak üzere bazı Batı ülkelerinde Kur'an-ı Kerim'e yönelik peş peşe düzenlenen saldırılar da görüşülecek. Terör örgütü mensuplarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan çirkin eylemlerine karşı atılacak adımlar değerlendirilecek.

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Son Dakika Ekonomi Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı gündemi nedir? - Son Dakika


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